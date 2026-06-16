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  4. Шищенко назвал игрока Динамо, которого хотел бы подписать в Буковину
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 11:11 |
406
0

Шищенко назвал игрока Динамо, которого хотел бы подписать в Буковину

Наставник черновицкого клуба доволен выступлением украинского полузащитника Виталия Буяльского

16 июня 2026, 11:11 |
406
0
Шищенко назвал игрока Динамо, которого хотел бы подписать в Буковину
ФК Буковина Черновцы. Сергей Шищенко
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Главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко назвал трех игроков, которые могли бы гипотетически усилить команду – одним из них стал полузащитник киевского «Динамо»:

«Если бы была такая возможность, точно Виталия Буяльского взял бы, если бы он, конечно, захотел перейти к «Буковине» (смеется, – прим). Артема Бондаренко из «Шахтера», если бы была возможность.

И, если честно, мне импонирует Питер Итодо из «Металлиста 1925» своим отношением и профессионализмом, хотя я его не видел в тренировочном процессе», – признался Шищенко.

В прошлом сезоне Буяльский провел 37 матчей, в которых забил десять голов и отдал 12 результативных передач. Контракт опытного 33-летнего полузащитника истекает в июне 2027-го.

«Буковина» заняла первое место в турнирной таблице Первой лиги и завоевала путевку в элитный дивизион. Команда Сергея Шищенко продолжает активную подготовку к новому сезону и проводит работу на трансферном рынке.

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Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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