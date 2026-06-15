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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 13:57 |
334
0

Известно, какие трансферы будет делать Буковина после выхода в Премьер-лигу

Сергей Щишенко признался, что клуб сделает ставку на свободных агентов и арендованных игроков

15 июня 2026, 13:57 |
334
0
Известно, какие трансферы будет делать Буковина после выхода в Премьер-лигу
ФК Буковина Черновцы. Сергей Шищенко
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Главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко рассказал детали трансферной кампании команды после выхода в Украинскую Премьер-лигу.

– Сейчас мы больше ориентируемся на свободных агентов и игроков, которых можно взять в аренду. Пока не можем позволить себе трансферы даже за 200-300 тысяч (у.е.).

Думаю, к нам придут иностранные игроки, и все они будут свободными агентами. Те футболисты, которых мы просмотрели и с которыми ведем переговоры, надеюсь, покажут очень хороший уровень и игру.

Сейчас мы не так активны в плане прессы, делаем все осторожно и потихоньку. Мы ведем переговоры со многими игроками, но это не афишируем.

– На каких позициях «Буковина» нуждается в усилении?

– Конечно, больше в атакующее звено. Ищем вингеров, инсайдов, нападающих. Нужны некоторые защитники, особенно крайние. Хотим усилить, добавить стабильности и баланса.

Есть игроки с не очень хорошей статистикой, но поверьте, вполне качественные, способные усилить любую команду Украинской Премьер-лиги. Многие свободные легионеры хорошего уровня, которых ты можешь взять за небольшие деньги.

Почему-то большинство команд их не находят или не хотят искать. Тратят по 300-500 тысяч, а доступные ничем не хуже тех, кто стоит миллион.

Поэтому считаю, что необязательно тратить очень большие деньги, чтобы найти сильного исполнителя. Наши скауты работают ежедневно и просматривают очень много футболистов, которые подходят под наше видение и стратегию развития клуба, – подытожил Шищенко.

После завершения сезона черновицкая команда договорилась о сотрудничестве с капитаном «Кривбасса» Максимом Задеракой и нацелилась на выступающего за рубежом легионера Эдвина Одинаку.

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Буковина Черновцы Сергей Шищенко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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