Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина намерена серьезно усилиться после выхода в Премьер-лигу
Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 13:27 |
881
1

Буковина намерена серьезно усилиться после выхода в Премьер-лигу

Черновицкий клуб договорился о переходе Максима Задераки и нацелился на Эдвина Одинаку

02 июня 2026, 13:27 |
881
1 Comments
Буковина намерена серьезно усилиться после выхода в Премьер-лигу
Instagram. Эдвин Одинака

Черновицкая «Буковина» намерена усилить состав после победы в Первой лиги и выхода в элитный дивизион чемпионата Украины. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Клуб договорился о переходе теперь уже бывшего капитана криворожского «Кривбасса» Максима Задераки, выиграв конкуренцию у киевского «Левого Берега» и луганской «Зари».

Стороны договорились о сотрудничестве на два года, опытный 31-летний полузащитник присоединится к команде Сергея Шищенко на правах свободного агента.

«Буковина» планирует оформить трансфер вингера Эдвина Одинаки, который выступает в чемпионате Боснии и Герцеговины и с июля 2024 года защищает цвета «Железничара».

В нынешнем сезоне 22-летний нигериец провел 34 матча, в которых забил два гола и отдал шесть ассистов. Согласно данным портала Transfermarkt, контракт Эдвина истек 31 мая.

По теме:
Скандальный футболист, который сбежал из Украины, определился с будущим
Бавария начала переговоры по трансферу вингера ПСВ
Фабрицио Романо назвал троих футболистов, которые решили покинуть ПСЖ
Буковина Черновцы Кривбасс Кривой Рог Максим Задерака чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу Железничар Сараево ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Футбол | 02 июня 2026, 08:16 5
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции

Футболист не перейдет в Саудовскую Аравию

Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Футбол | 01 июня 2026, 20:39 3
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб

Украинец готов присоединиться к Трабзонспору

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 02.06.2026, 04:44
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Футбол | 02.06.2026, 14:02
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
Футбол | 02.06.2026, 10:07
Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ще один серйозний суперник в нашого 4-го динамо зявився
Ответить
0
Популярные новости
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 1
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем