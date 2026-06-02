Буковина намерена серьезно усилиться после выхода в Премьер-лигу

Черновицкая «Буковина» намерена усилить состав после победы в Первой лиги и выхода в элитный дивизион чемпионата Украины. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Клуб договорился о переходе теперь уже бывшего капитана криворожского «Кривбасса» Максима Задераки, выиграв конкуренцию у киевского «Левого Берега» и луганской «Зари».

Стороны договорились о сотрудничестве на два года, опытный 31-летний полузащитник присоединится к команде Сергея Шищенко на правах свободного агента.

«Буковина» планирует оформить трансфер вингера Эдвина Одинаки, который выступает в чемпионате Боснии и Герцеговины и с июля 2024 года защищает цвета «Железничара».

В нынешнем сезоне 22-летний нигериец провел 34 матча, в которых забил два гола и отдал шесть ассистов. Согласно данным портала Transfermarkt, контракт Эдвина истек 31 мая.