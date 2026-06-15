16 июня состоится матч первого тура группы G между сборными Ирана и Новой Зеландии на чемпионате мира 2026 года.

Местом проведения поединка станет арена «Соу-Фай Стэдиум» в городе Инглвуд, штат Калифорния (США).

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Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Ирана – Амир Галенои, тогда как сборную Новой Зеландии возглавляет англичанин Даррен Бейзли.

В 1973 году команды провели первый очный матч: та товарищеская встреча завершилась вничью (0:0). Во второй раз они встретились в финале Кубка вызова АФК, где победу со счетом 3:0 одержал Иран.

Календарь матчей группы G ЧМ-2026:

15.06, 22:00. Бельгия – Египет (1-й тур)

16.06, 04:00. Иран – Новая Зеландия (1-й тур)

21.06, 22:00. Бельгия – Иран (2-й тур)

22.06, 04:00. Новая Зеландия – Египет (2-й тур)

27.06, 06:00. Египет – Иран (3-й тур)

27.06, 06:00. Новая Зеландия – Бельгия (3-й тур)

Иран – Новая Зеландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа G (ЧМ-2026)