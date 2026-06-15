Иран – Новая Зеландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы G ЧМ-2026 16 июня в 04:00
16 июня состоится матч первого тура группы G между сборными Ирана и Новой Зеландии на чемпионате мира 2026 года.
Местом проведения поединка станет арена «Соу-Фай Стэдиум» в городе Инглвуд, штат Калифорния (США).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.
Главный тренер сборной Ирана – Амир Галенои, тогда как сборную Новой Зеландии возглавляет англичанин Даррен Бейзли.
В 1973 году команды провели первый очный матч: та товарищеская встреча завершилась вничью (0:0). Во второй раз они встретились в финале Кубка вызова АФК, где победу со счетом 3:0 одержал Иран.
Календарь матчей группы G ЧМ-2026:
- 15.06, 22:00. Бельгия – Египет (1-й тур)
- 16.06, 04:00. Иран – Новая Зеландия (1-й тур)
- 21.06, 22:00. Бельгия – Иран (2-й тур)
- 22.06, 04:00. Новая Зеландия – Египет (2-й тур)
- 27.06, 06:00. Египет – Иран (3-й тур)
- 27.06, 06:00. Новая Зеландия – Бельгия (3-й тур)
Иран – Новая Зеландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа G (ЧМ-2026)
|Группа G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 22:00 Бельгия - Египет
|0
|2
|Египет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 22:00 Бельгия - Египет
|0
|3
|Иран
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия
|0
|4
|Новая Зеландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия
|0
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