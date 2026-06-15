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Чемпионат мира
Иран
16.06.2026 04:00 - : -
Новая Зеландия
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 05:25 | Обновлено 15 июня 2026, 05:27
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0

Иран – Новая Зеландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы G ЧМ-2026 16 июня в 04:00

15 июня 2026, 05:25 | Обновлено 15 июня 2026, 05:27
51
0
Иран – Новая Зеландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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16 июня состоится матч первого тура группы G между сборными Ирана и Новой Зеландии на чемпионате мира 2026 года.

Местом проведения поединка станет арена «Соу-Фай Стэдиум» в городе Инглвуд, штат Калифорния (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Ирана – Амир Галенои, тогда как сборную Новой Зеландии возглавляет англичанин Даррен Бейзли.

В 1973 году команды провели первый очный матч: та товарищеская встреча завершилась вничью (0:0). Во второй раз они встретились в финале Кубка вызова АФК, где победу со счетом 3:0 одержал Иран.

Календарь матчей группы G ЧМ-2026:

  • 15.06, 22:00. Бельгия – Египет (1-й тур)
  • 16.06, 04:00. Иран – Новая Зеландия (1-й тур)
  • 21.06, 22:00. Бельгия – Иран (2-й тур)
  • 22.06, 04:00. Новая Зеландия – Египет (2-й тур)
  • 27.06, 06:00. Египет – Иран (3-й тур)
  • 27.06, 06:00. Новая Зеландия – Бельгия (3-й тур)

Иран – Новая Зеландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Иран – Новая Зеландия
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Трансляция матча В эфире

Группа G (ЧМ-2026)

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0
2 Египет 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0
3 Иран 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0
4 Новая Зеландия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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