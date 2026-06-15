Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОНТЕЛЛА: «У нас было 30 ударов. Если удача не с тобой, ты проиграешь»
Чемпионат мира
15 июня 2026, 03:19 | Обновлено 15 июня 2026, 03:25
295
0

МОНТЕЛЛА: «У нас было 30 ударов. Если удача не с тобой, ты проиграешь»

Тренер сборной Турции высказался о матче с Австралией

15 июня 2026, 03:19 | Обновлено 15 июня 2026, 03:25
295
0
МОНТЕЛЛА: «У нас было 30 ударов. Если удача не с тобой, ты проиграешь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Монтелла
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился эмоциями после неудачного старта на чемпионате мира 2026. Команда Монтеллы проиграла в первом туре сборной Австралии (0:2).

«Матч тактически сложился не так, как мы ожидали. Мы знали, что они будут глубоко обороняться и ждать своих шансов. Также они хорошо использовали контратаки. Мы пропустили два мяча, и это нас очень расстраивает. Мы показали командный дух на поле, играли с сердцем.

Если продолжим действовать так же, начнем получать желаемые результаты. В следующем матче мы сыграем лучше. Мы перепробовали все, но не смогли забить. Если бы нам удалось открыть счет, все было бы совсем иначе.

У нас было 30 ударов. Если удача не на твоей стороне, ты проигрываешь. Мы были очень близки к голу, но не смогли сломать их оборону. Они очень высокие, с таким соперником непросто конкурировать. Я поздравляю Австралию, они сыграли очень хорошо. Мы продолжаем, у нас есть шанс.

Когда проигрываешь, нужно принимать всю критику, даже если она несправедлива. Керем Актюркоглу вложил в игру всю душу, он боролся до конца. Что касается Джана Узуна – он играет под нападающим, а я хотел оставить Арду Гюлера до конца матча. Кенан Йылдыз также играет слева. Мы просто не смогли найти для всех место на поле.

У нас еще есть матчи впереди, мы сделаем выводы. Не стоит сразу критиковать только потому, что мы не забиваем. Давайте не будем этого делать.

Нам нужно было сдержать контратаки соперника. Именно поэтому мы выпустили Мерта Мюльдюра и Салиха Озджана. Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу давно не играли все 90 минут. Нам нужны были игроки, которые могли бы добавить энергии рядом с ними.

Мы били по воротам, но это футбол. Если мяч не идет в сетку, то ничего не поделаешь. Мы нанесли 30 ударов! У нас еще есть время, и мы сделаем все возможное», – заявил Монтелла.

После первого тура сборная Турции занимает третье место в группе D. Подопечных Монтеллы дальше будут ждать игры с Парагваем (20 июня) и США (26 июня).

Видеообзор матча:

По теме:
Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0. Диалло принес победу. Видео гола, обзор матча
ФОТО. Не Диалло. Назван лучший игрок матча Кот-д'Ивуар – Эквадор
ВИДЕО. Как игрок Ман Юнайтед принес победу Кот-д'Ивуару на ЧМ-2026
сборная Австралии по футболу сборная Турции по футболу пресс-конференция ЧМ-2026 по футболу Винченцо Монтелла
Андрей Витренко Источник: Fanatik
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Футбол | 14 июня 2026, 22:02 4
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины

Сирота вернётся из аренды в Турции

Анчелотти взорвался после ничьей на ЧМ-2026 и обвинил ФИФА
Футбол | 14 июня 2026, 05:28 1
Анчелотти взорвался после ничьей на ЧМ-2026 и обвинил ФИФА
Анчелотти взорвался после ничьей на ЧМ-2026 и обвинил ФИФА

Тренер сборной Бразилии имел претензии по организации

Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Теннис | 14.06.2026, 07:25
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Реал получил безумное предложение по суперзвезде от гранда АПЛ
Футбол | 15.06.2026, 02:32
Реал получил безумное предложение по суперзвезде от гранда АПЛ
Реал получил безумное предложение по суперзвезде от гранда АПЛ
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Футбол | 14.06.2026, 16:21
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
13.06.2026, 23:37 10
Бокс
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
13.06.2026, 00:11 23
Футбол
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
14.06.2026, 08:24 4
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
13.06.2026, 11:04 19
Футбол
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем