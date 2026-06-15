МОНТЕЛЛА: «У нас было 30 ударов. Если удача не с тобой, ты проиграешь»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился эмоциями после неудачного старта на чемпионате мира 2026. Команда Монтеллы проиграла в первом туре сборной Австралии (0:2).

«Матч тактически сложился не так, как мы ожидали. Мы знали, что они будут глубоко обороняться и ждать своих шансов. Также они хорошо использовали контратаки. Мы пропустили два мяча, и это нас очень расстраивает. Мы показали командный дух на поле, играли с сердцем.

Если продолжим действовать так же, начнем получать желаемые результаты. В следующем матче мы сыграем лучше. Мы перепробовали все, но не смогли забить. Если бы нам удалось открыть счет, все было бы совсем иначе.

У нас было 30 ударов. Если удача не на твоей стороне, ты проигрываешь. Мы были очень близки к голу, но не смогли сломать их оборону. Они очень высокие, с таким соперником непросто конкурировать. Я поздравляю Австралию, они сыграли очень хорошо. Мы продолжаем, у нас есть шанс.

Когда проигрываешь, нужно принимать всю критику, даже если она несправедлива. Керем Актюркоглу вложил в игру всю душу, он боролся до конца. Что касается Джана Узуна – он играет под нападающим, а я хотел оставить Арду Гюлера до конца матча. Кенан Йылдыз также играет слева. Мы просто не смогли найти для всех место на поле.

У нас еще есть матчи впереди, мы сделаем выводы. Не стоит сразу критиковать только потому, что мы не забиваем. Давайте не будем этого делать.

Нам нужно было сдержать контратаки соперника. Именно поэтому мы выпустили Мерта Мюльдюра и Салиха Озджана. Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу давно не играли все 90 минут. Нам нужны были игроки, которые могли бы добавить энергии рядом с ними.

Мы били по воротам, но это футбол. Если мяч не идет в сетку, то ничего не поделаешь. Мы нанесли 30 ударов! У нас еще есть время, и мы сделаем все возможное», – заявил Монтелла.

После первого тура сборная Турции занимает третье место в группе D. Подопечных Монтеллы дальше будут ждать игры с Парагваем (20 июня) и США (26 июня).

Видеообзор матча: