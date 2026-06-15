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15 июня 2026, 03:19 |
132
0

ФОТО. Динамо показал, где проводит отпуск. В Украине

Тарас Михавко удивил своим выбором

15 июня 2026, 03:19 |
132
0
ФОТО. Динамо показал, где проводит отпуск. В Украине
Instagram. Тарас Михавко
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Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко поделился новыми фотографиями в своем Instagram.

Футболист опубликовал кадры из Трускавца, отметив геолокацию «Сосновый Бор» – популярного загородного комплекса отдыха в курортном городе.

Пока многие футболисты проводят межсезонье за границей, 21-летний динамовец решил отдохнуть в Украине. На опубликованных снимках Тарас позирует на территории комплекса в светлом летнем образе.

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Интересно, что отпуск Михавко проводит вместе со своим младшим братом Дмитрием Михавко, который также играет в футбол. В сентябре 2025 года Дмитрий дебютировал за команду «Эпицентр» U-19 из Каменца-Подольского.

После завершения сезона футболисты получили несколько недель отдыха перед началом подготовки к новой кампании.

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фото lifestyle Тарас Михавко Динамо Киев сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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