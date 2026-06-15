ФОТО. Динамо показал, где проводит отпуск. В Украине
Тарас Михавко удивил своим выбором
Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко поделился новыми фотографиями в своем Instagram.
Футболист опубликовал кадры из Трускавца, отметив геолокацию «Сосновый Бор» – популярного загородного комплекса отдыха в курортном городе.
Пока многие футболисты проводят межсезонье за границей, 21-летний динамовец решил отдохнуть в Украине. На опубликованных снимках Тарас позирует на территории комплекса в светлом летнем образе.
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Интересно, что отпуск Михавко проводит вместе со своим младшим братом Дмитрием Михавко, который также играет в футбол. В сентябре 2025 года Дмитрий дебютировал за команду «Эпицентр» U-19 из Каменца-Подольского.
После завершения сезона футболисты получили несколько недель отдыха перед началом подготовки к новой кампании.
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