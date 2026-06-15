ФОТО. Динамо показал, где проводит отпуск. В Украине

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко поделился новыми фотографиями в своем Instagram.

Футболист опубликовал кадры из Трускавца, отметив геолокацию «Сосновый Бор» – популярного загородного комплекса отдыха в курортном городе.

Пока многие футболисты проводят межсезонье за границей, 21-летний динамовец решил отдохнуть в Украине. На опубликованных снимках Тарас позирует на территории комплекса в светлом летнем образе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Интересно, что отпуск Михавко проводит вместе со своим младшим братом Дмитрием Михавко, который также играет в футбол. В сентябре 2025 года Дмитрий дебютировал за команду «Эпицентр» U-19 из Каменца-Подольского.

После завершения сезона футболисты получили несколько недель отдыха перед началом подготовки к новой кампании.