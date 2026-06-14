«Или ты любишь футбол, или нет». Нойер прокомментировал возвращение на ЧМ

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился эмоциями от разгромной победы над Кюрасао (7:1) в первом матче группы Е на чемпионате мира 2026.

«Было настоящее удовольствие играть, и игроки, вышедшие на замену, тоже добавили энергии матчу. Видно единство в команде. Это был не Бразилия в полуфинале, а Кюрасао в первом матче… но хороший старт важен. Мы его сделали, и поэтому довольны. Я до сих пор помню свой первый матч на чемпионате мира в 2010 году против Австралии. Я так же взволнован, как будто это мой первый мундиаль. Или ты любишь футбол, или нет… поэтому [этот пятый чемпионат мира] для меня нечто очень особенное», – сказал Нойер.

Мануэль после Евро-2024 объявил о завершении карьеры в сборной Германии, но перед чемпионатом мира вернулся в национальную команду и в возрасте 40 лет и 79 дней стал самым возрастным игроком в истории «бундестим» на ЧМ.

Ранее сообщалось, что Германия обогнала Бразилию по количеству забитых мячей на ЧМ.