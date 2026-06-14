«Или ты любишь футбол, или нет». Нойер прокомментировал возвращение на ЧМ
Вратарь сборной Германии рад снова играть на мундиале
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился эмоциями от разгромной победы над Кюрасао (7:1) в первом матче группы Е на чемпионате мира 2026.
«Было настоящее удовольствие играть, и игроки, вышедшие на замену, тоже добавили энергии матчу. Видно единство в команде. Это был не Бразилия в полуфинале, а Кюрасао в первом матче… но хороший старт важен. Мы его сделали, и поэтому довольны.
Я до сих пор помню свой первый матч на чемпионате мира в 2010 году против Австралии. Я так же взволнован, как будто это мой первый мундиаль. Или ты любишь футбол, или нет… поэтому [этот пятый чемпионат мира] для меня нечто очень особенное», – сказал Нойер.
Мануэль после Евро-2024 объявил о завершении карьеры в сборной Германии, но перед чемпионатом мира вернулся в национальную команду и в возрасте 40 лет и 79 дней стал самым возрастным игроком в истории «бундестим» на ЧМ.
Ранее сообщалось, что Германия обогнала Бразилию по количеству забитых мячей на ЧМ.
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