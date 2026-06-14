Германия обогнала Бразилию по количеству забитых мячей на ЧМ
Вспомним топ-10 сборных с самым большим количеством голов в истории турнира
Германия стала новым рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей – 239.
После победы над Кюрасао со счетом 7:1 в первом туре ЧМ-2026 немцы превзошли достижение сборной Бразилии, имеющей в своем активе 238 голов на мировых первенствах.
Вспомним топ-10 сборных с самым большим количеством забитых мячей на чемпионатах мира.
Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира
- 239 – Германия/ФРГ
- 238 – Бразилия
- 152 – Аргентина
- 136 – Франция
- 128 – Италия
- 108 – Испания
- 104 – Англия
- 96 – Нидерланды
- 89 – Уругвай
- 87 – Венгрия
🚨🇩🇪 Germany are now the ALL TIME TOP SCORERS at the World Cup, moving ahead of Brazil by one goal:— Squawka (@Squawka) June 14, 2026
◉ 239 - Germany
◎ 238 - Brazil
The best of the best. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EnLdNwiTjz
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