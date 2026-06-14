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Чемпионат мира
14 июня 2026, 22:41 | Обновлено 14 июня 2026, 22:42
186
0

Германия обогнала Бразилию по количеству забитых мячей на ЧМ

Вспомним топ-10 сборных с самым большим количеством голов в истории турнира

14 июня 2026, 22:41 | Обновлено 14 июня 2026, 22:42
186
0
Германия обогнала Бразилию по количеству забитых мячей на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Германия стала новым рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей – 239.

После победы над Кюрасао со счетом 7:1 в первом туре ЧМ-2026 немцы превзошли достижение сборной Бразилии, имеющей в своем активе 238 голов на мировых первенствах.

Вспомним топ-10 сборных с самым большим количеством забитых мячей на чемпионатах мира.

Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира

  • 239 – Германия/ФРГ
  • 238 – Бразилия
  • 152 – Аргентина
  • 136 – Франция
  • 128 – Италия
  • 108 – Испания
  • 104 – Англия
  • 96 – Нидерланды
  • 89 – Уругвай
  • 87 – Венгрия
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 1
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Оце справді шок і ганьбища для копа-кабанів. Збірну, яка єдина брала участь у всіх ЧС і, відповідно, мала найбільші потенційні шанси наштампувати голів, яка історично хизувалася принципом "Ви заб'єте, скільки зможете, а ми — скільки захочемо", якісь європейці укатали саме за забитими голами.
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