Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из Ла Лиги отреагировал на обвинения в участии в ставках
Испания
14 июня 2026, 19:37 |
41
0

Клуб из Ла Лиги отреагировал на обвинения в участии в ставках

Осасуна заявила, что речь шла о страховом полисе, а не о ставке

14 июня 2026, 19:37 |
41
0
Клуб из Ла Лиги отреагировал на обвинения в участии в ставках
Getty Images/Global Images Ukraine.Осасуна
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Испанская «Осасуна» опровергла сообщения о том, что делала ставку на собственный вылет из Ла Лиги через платформу Kalshi. Поводом стала публикация, в которой утверждалось, что неназванная команда застраховала себя от понижения в классе с помощью многомиллионной позиции на рынке прогнозов.

Клуб подтвердил, что оформил страховой полис на 1,2 млн евро, который мог принести около 6 млн евро в случае вылета, однако подчеркнул, что речь шла не о ставке, а о финансовой защите от возможных убытков.

По словам «Осасуны», ее участие ограничилось подписанием договора со страховой компанией Howden. Далее Howden работала с фирмами Game Point Capital и Greenlight Commodities, которые уже использовали рынок Kalshi для хеджирования рисков. В клубе заявили, что не имели прямых контактов с платформой прогнозов и не знали о последующих сделках третьих сторон.

Клуб также отметил, что страхование от вылета является распространенной практикой в футболе. В качестве примера приводятся подобные полисы, которые ранее использовали другие клубы, включая дортмундскую «Боруссию».

По теме:
Реал не продал молодого полузащитника за 100 млн евро
Кот-д'Ивуар – Эквадор. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
От стрижки под ноль до Реала. Неожиданный поворот в карьере Кукурельи
азарт ставки прогнозы Ла Лига Осасуна Боруссия Дортмунд
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Оборона фаворита не устоит». Бабич – о матче Германия – Кюрасао
Футбол | 14 июня 2026, 11:13 6
«Оборона фаворита не устоит». Бабич – о матче Германия – Кюрасао
«Оборона фаворита не устоит». Бабич – о матче Германия – Кюрасао

Известный наставник считает, что в предстоящем поединке зрители увидят немало голов

Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Футбол | 14 июня 2026, 08:24 4
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука

«Лион» ищет способы удержать украинца

Первая лига определилась с датой старта нового чемпионата
Футбол | 14.06.2026, 17:52
Первая лига определилась с датой старта нового чемпионата
Первая лига определилась с датой старта нового чемпионата
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Бокс | 14.06.2026, 09:13
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Футбол | 14.06.2026, 11:58
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного после перехода игрока в Реал
14.06.2026, 09:30 4
Футбол
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 7
Футбол
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
14.06.2026, 09:01 22
Футбол
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 29
Бокс
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
12.06.2026, 19:37 1
Волейбол
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
13.06.2026, 09:17 2
Футбол
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
13.06.2026, 06:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем