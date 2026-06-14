Клуб из Ла Лиги отреагировал на обвинения в участии в ставках

Испанская «Осасуна» опровергла сообщения о том, что делала ставку на собственный вылет из Ла Лиги через платформу Kalshi. Поводом стала публикация, в которой утверждалось, что неназванная команда застраховала себя от понижения в классе с помощью многомиллионной позиции на рынке прогнозов.

Клуб подтвердил, что оформил страховой полис на 1,2 млн евро, который мог принести около 6 млн евро в случае вылета, однако подчеркнул, что речь шла не о ставке, а о финансовой защите от возможных убытков.

По словам «Осасуны», ее участие ограничилось подписанием договора со страховой компанией Howden. Далее Howden работала с фирмами Game Point Capital и Greenlight Commodities, которые уже использовали рынок Kalshi для хеджирования рисков. В клубе заявили, что не имели прямых контактов с платформой прогнозов и не знали о последующих сделках третьих сторон.

Клуб также отметил, что страхование от вылета является распространенной практикой в футболе. В качестве примера приводятся подобные полисы, которые ранее использовали другие клубы, включая дортмундскую «Боруссию».