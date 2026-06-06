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  4. Скандал в Испании. Клуб Ла Лиги сделал ставку против самого себя
Испания
06 июня 2026, 13:27 | Обновлено 06 июня 2026, 13:46
154
0

Скандал в Испании. Клуб Ла Лиги сделал ставку против самого себя

Неназванная команда попыталась компенсировать возможные потери от вылета

06 июня 2026, 13:27 | Обновлено 06 июня 2026, 13:46
154
0
Скандал в Испании. Клуб Ла Лиги сделал ставку против самого себя
Getty Images/Global Images Ukraine
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Клуб Ла Лиги использовал рынок прогнозов Kalshi, чтобы застраховаться от возможного вылета из элитного дивизиона Испании.

По данным источников, владельцы одной из команд чемпионата Испании сделали многомиллионную ставку против собственного клуба перед решающим матчем сезона. Такой шаг должен был компенсировать возможные финансовые потери в случае вылета из Ла Лиги.

В итоге команда победила и сохранила место в высшем дивизионе, а сама история стала примером того, как рынки прогнозов начинают использоваться не только для ставок, но и как инструмент финансового хеджирования.

Сообщается, что другой стороной сделки выступила трейдинговая компания Susquehanna, которая, по данным источников, заработала на операции более 1 млн долларов.

Ранее стало известно, что президент турецкого гранда получил тюремный срок из-за ставок

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азарт ставки Ла Лига прогнозы
Александр Гринник Источник
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