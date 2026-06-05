Президент турецкого гранда получил тюремный срок из-за ставок

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран приговорен к 2 годам и 6 месяцам тюремного заключения по делу о подстрекательстве к незаконным ставкам.

Решение вынес 23-й уголовный суд первой инстанции Стамбула. По материалам дела, Саран обвинялся в том, что через связанную с ним медиагруппу осуществлялось продвижение и реклама нелицензированных букмекерских услуг, что, по версии суда, способствовало вовлечению пользователей в незаконные ставки.

Помимо тюремного срока, суд назначил штраф в размере 562 тыс. турецких лир (18 тыс. долларов) самому Саранy и еще одному фигуранту дела.

Часть других обвиняемых была оправдана. Саран на оглашении приговора не присутствовал, его интересы представляли адвокаты.