Прогноз на матч ЧМ-2026: Нидерланды – Япония

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14 июня, свой матч на чемпионате мира по футболу проведут Нидерланды – Япония. Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени.

Нидерланды

Сборная Нидерландов может побороться за титул самой невезучей команды чемпионатов, трижды доходили до финалов и неизменно проигрывали. «Оранжевые» имеют хороший состав, хотя претендентами на титул точно не выглядят.

В квалификации подопечным легендарного Рональда Кумана удалось избежать поражений, они выиграли борьбу за первую строчку у Польши. На бумаге все выглядит солидно, больше половины игроков представляют клубы АПЛ, особенно впечатляет оборона, ван Дейк, ван де Вен, Тимбер, Аке, Дюмфрис.

Иногда кажется, что Нидерланды не имеют четкого плана, как действовать на поле, особенно, когда сталкиваются с сильным соперником. У Кумана в качестве тренера были успехи, хотя его команды часто отличались нестабильностью.

Япония

«Самураи» пробились на восьмой чемпионат мира кряду, так что со стабильностью у них хорошо. Япония большой гранд на своем континенте, однако, на мировых первенствах команде нелегко.

В квалификации команда действовала уверенно, описывать весь путь нет смысла, скажу только, что в последнем раунде они выиграли свою группу, опередив вторую Австралию на 4 очка.

На прошлом чемпионате мира японцы выиграли группу, где играли такие монстры как: Германия и Испания, а уступили в 1/8 финала хорватам в серии пенальти, к слову, «самураи» дальше этой стадии никогда не заходили.

Главный тренер Хадзиме Мориясу уже 8 лет занимает свою должность, что большой срок для любой сборной. Больших звезд здесь в составе нет, хотя многие футболисты играют в топ-лигах. С помощью дисциплины и трудолюбия японцы могут многого добиться.

Личные встречи

Соперники пересекались трижды, причем два матча были товарищескими, японцы ни разу не выигрывали, два поражения и одна ничья. Единственная официальная встреча состоялась на групповом этапе чемпионата мира 2010 года, в том матче Нидерланды выиграли со счетом 1:0.

Прогноз

Експерти GGBET оцінюють шанси команд дуже пристойними коефіцієнтами: 2.05 для Нідерландів і 3.60 для Японії. Хто вийде сильнішим — вибирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

Встречаются две сильные сборные, которые ставят перед собой цель выйти из группы. Нидерланды котируются фаворитами, в плане имен они однозначно выглядят сильнее, но не думаю, что им будет просто доказать свое превосходство на поле. Япония умеет сыграть организовано, это может нивелировать разницу в индивидуальном мастерстве. Я рискну сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,76.