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  4. Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
WTA
14 июня 2026, 07:25 |
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Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса

Векич и Радукану разыграют трофей в Британии, а Монтгомери и Крейчикова – в Нидерландах

14 июня 2026, 07:25 |
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Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану
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На травяных турнирах WTA 500 в Лондоне (Великобритания) и WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) известны финальные пары.

Трофей британского пятисотника разыграют Донна Векич (Хорватия, WTA 76) и Эмма Радукану (Великобритания, WTA 42).

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В полуфинале Векич прошла Кэти Бултер, которая в четвертьфинале выбила вторую ракетку мира Елену Рыбакину, а Радукану 13 июня выиграла два матча за день: победы над Камиллой Рахимовой и Ивой Йович.

Векич, которая попала в основу Лондона в статусе лаки-лузера после снятия Марты Костюк, проведет первый финал с Олимпиады-2024. Радукану в третий раз в карьере сыграет в решающем поединке на уровне Тура – в 2021 года она стала чемпионкой US Open, а в 2026 уступила в финале WTA 250 в Клуж-Напоке.

Ранее Векич ни разу не играла против Радукану. Поединок Донны и Эммы состоится 14 числа и начнется в 15:30 по Киеву.

WTA 500 в Лондоне. Результаты

В финале соревнований WTA 250 в Хертогенбосе сыграют Робин Монтгомери (WTA 484) и Барбора Крейчикова (WTA 45).

Монтгомери, которая стартовала с квалификации, в полуфинале выбила Айлу Томлянович, а Крейчикова в статусе восьмой сеяной прошла Магду Линетт.

Робин проведет первый финал на уровне Тура. В четвертьфинале Хертогенбоса Монтгомери одолела украинку Дарью Снигур.

Крейчикова проведет 14-й финал на уровне Тура и первый с июля 2024 года, когда она стала чемпионкой Уимблдона.

Это будет первое очное противостояние Робин и Барборы. Американка и чешки начнут финал 14 июня в 13:00 по Киеву.

WTA 250 в Хертогенбосе. Результаты

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WTA Лондон WTA Хертогенбос Робин Монтгомери Барбора Крейчикова Эмма Радукану Донна Векич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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