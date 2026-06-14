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Чемпионат мира
Германия
14.06.2026 20:00 - : -
Кюрасао
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 05:39 |
30
0

Германия – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы Е ЧМ-2026 14 июня в 20:00

14 июня 2026, 05:39 |
30
0
Германия – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлиан Нагельсманн и Дик Адвокат
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14 июня состоится матч первого тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Германии и Кюрасао.

Встреча начнется в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне, Техас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Германией и Кюрасао в квартете Е на мундиале играют команды Эквадора и Кот-д'Ивуара.

Наставник Германии – Юлиан Нагельсманн. Сборную Кюрасао тренирует Дик Адвокат.

Германия и Кюрасао ранее никогда не играли друг с другом.

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

  • 14.06. 20:00. Германия – Кюрасао (1-й тур)
  • 15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор (1-й тур)
  • 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)
  • 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)
  • 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)
  • 25.06. 23:00. Эквадор – Германия (31-й тур)

Германия – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа Е (ЧМ-2026)

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кюрасао 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0
2 Эквадор 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0
3 Германия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0
4 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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