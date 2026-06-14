Германия – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы Е ЧМ-2026 14 июня в 20:00
14 июня состоится матч первого тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Германии и Кюрасао.
Встреча начнется в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне, Техас.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Германией и Кюрасао в квартете Е на мундиале играют команды Эквадора и Кот-д'Ивуара.
Наставник Германии – Юлиан Нагельсманн. Сборную Кюрасао тренирует Дик Адвокат.
Германия и Кюрасао ранее никогда не играли друг с другом.
Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:
- 14.06. 20:00. Германия – Кюрасао (1-й тур)
- 15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор (1-й тур)
- 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)
- 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)
- 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)
- 25.06. 23:00. Эквадор – Германия (31-й тур)
Германия – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа Е (ЧМ-2026)
|Группа Е
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кюрасао
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао
|0
|2
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор
|0
|3
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор
|0
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