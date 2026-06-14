14 июня состоится матч первого тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Германии и Кюрасао.

Встреча начнется в 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне, Техас.

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Вместе с Германией и Кюрасао в квартете Е на мундиале играют команды Эквадора и Кот-д'Ивуара.

Наставник Германии – Юлиан Нагельсманн. Сборную Кюрасао тренирует Дик Адвокат.

Германия и Кюрасао ранее никогда не играли друг с другом.

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

14.06. 20:00. Германия – Кюрасао (1-й тур)

15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор (1-й тур)

20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар (2-й тур)

21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао (2-й тур)

25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (3-й тур)

25.06. 23:00. Эквадор – Германия (31-й тур)

Германия – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа Е (ЧМ-2026)