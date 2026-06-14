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Чемпионат мира
14 июня 2026, 04:38 | Обновлено 14 июня 2026, 04:43
428
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Форвард сборной Бразилии признался, что помешало в матче с Марокко

Игорь Тиаго указал на тревогу в связи с дебютом на чемпионате мира

14 июня 2026, 04:38 | Обновлено 14 июня 2026, 04:43
428
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Форвард сборной Бразилии признался, что помешало в матче с Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго
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Нападающий сборной Бразилии Игор Тиаго высказался о первом матче на чемпионате мира 2026 против Марокко. Поединок группы C на арене «Метлайф Стэдиум» завершился вничью (1:1).

«Могу сказать, что да, волнение помешало. Потому что для большинства из нас это первый чемпионат мира. Старшие игроки поддерживают нас, направляют в нужное русло. В итоге все будет хорошо.

Это часть результата, мы приехали сюда побеждать. Мы должны понимать, что играли против сложного соперника, которым является Марокко. Теперь нужно поднять голову и готовиться к следующему матчу.

Идея была очень четкой – то, что тренер просил ребят делать на поле. Нам немного не хватило концентрации. Теперь нужно двигаться дальше», – сказал Тиаго.

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Андрей Витренко Источник: UOL Esporte
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