Форвард сборной Бразилии признался, что помешало в матче с Марокко

Нападающий сборной Бразилии Игор Тиаго высказался о первом матче на чемпионате мира 2026 против Марокко. Поединок группы C на арене «Метлайф Стэдиум» завершился вничью (1:1).

«Могу сказать, что да, волнение помешало. Потому что для большинства из нас это первый чемпионат мира. Старшие игроки поддерживают нас, направляют в нужное русло. В итоге все будет хорошо.

Это часть результата, мы приехали сюда побеждать. Мы должны понимать, что играли против сложного соперника, которым является Марокко. Теперь нужно поднять голову и готовиться к следующему матчу.

Идея была очень четкой – то, что тренер просил ребят делать на поле. Нам немного не хватило концентрации. Теперь нужно двигаться дальше», – сказал Тиаго.