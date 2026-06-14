ФОТО. Спаситель сборной. Назван лучший игрок матча Бразилия – Марокко
Винисиус получил индивидуальную награду из рук Роналдо
Звездный вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком матча против Марокко в рамках первого тура группы C на чемпионате мира 2026.
Игрок мадридского «Реала» спас Бразилию от поражения на старте турнира.
Марокканцы забили первыми и эмоционально ошеломили соперника. При отсутствии командной игры у сборной Бразилии индивидуальное мастерство проявил Винисиус.
Вингер нашел пространство в обороне соперника и эффектно забил мяч на 32-й минуте, установив ничью на табло (1:1).
После матча Винисиус получил награду из рук легендарного бразильского форварда Роналдо.
ФОТО. Спаситель сборной. Назван лучший игрок матча Бразилия – Марокко
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