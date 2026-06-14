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Чемпионат мира
Швеция
15.06.2026 05:00 - : -
Тунис
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 03:46 | Обновлено 14 июня 2026, 04:02
19
0

Швеция – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы F ЧМ-2026 15 июня в 05:00

14 июня 2026, 03:46 | Обновлено 14 июня 2026, 04:02
19
0
Швеция – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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15 июня сборные Швеции и Туниса проведут матч первого тура группы F на чемпионате мира 2026.

Поединок примет арена «Estadio BBVA» в мексиканском городе Монтеррей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборную Швеции возглавляет английский специалист Грэм Поттер, Тунис также тренирует иностранец – Сабри Лямуши из Франции.

Четырежды сборные встречались в товарищеских матчах: две победы Швеции, одна ничья и одна победа Туниса.

Соперниками Швеции и Туниса в борьбе за выход из группы F станут Япония и Нидерланды.

Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:

  • 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония (1-й тур)
  • 15.06. 05:00. Швеция – Тунис (1-й тур)
  • 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция (2-й тур)
  • 21.06. 07:00. Тунис – Япония (2-й тур)
  • 26.06. 02:00. Япония – Швеция (3-й тур)
  • 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды (3-й тур)

Швеция – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Швеция – Тунис
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Группа F (ЧМ-2026)

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Япония 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0
2 Нидерланды 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0
3 Швеция 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0
4 Тунис 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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