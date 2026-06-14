15 июня сборные Швеции и Туниса проведут матч первого тура группы F на чемпионате мира 2026.

Поединок примет арена «Estadio BBVA» в мексиканском городе Монтеррей.

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Сборную Швеции возглавляет английский специалист Грэм Поттер, Тунис также тренирует иностранец – Сабри Лямуши из Франции.

Четырежды сборные встречались в товарищеских матчах: две победы Швеции, одна ничья и одна победа Туниса.

Соперниками Швеции и Туниса в борьбе за выход из группы F станут Япония и Нидерланды.

Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:

14.06. 23:00. Нидерланды – Япония (1-й тур)

15.06. 05:00. Швеция – Тунис (1-й тур)

20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция (2-й тур)

21.06. 07:00. Тунис – Япония (2-й тур)

26.06. 02:00. Япония – Швеция (3-й тур)

26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды (3-й тур)

Швеция – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа F (ЧМ-2026)