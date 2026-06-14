Швеция – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы F ЧМ-2026 15 июня в 05:00
15 июня сборные Швеции и Туниса проведут матч первого тура группы F на чемпионате мира 2026.
Поединок примет арена «Estadio BBVA» в мексиканском городе Монтеррей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборную Швеции возглавляет английский специалист Грэм Поттер, Тунис также тренирует иностранец – Сабри Лямуши из Франции.
Четырежды сборные встречались в товарищеских матчах: две победы Швеции, одна ничья и одна победа Туниса.
Соперниками Швеции и Туниса в борьбе за выход из группы F станут Япония и Нидерланды.
Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:
- 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония (1-й тур)
- 15.06. 05:00. Швеция – Тунис (1-й тур)
- 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция (2-й тур)
- 21.06. 07:00. Тунис – Япония (2-й тур)
- 26.06. 02:00. Япония – Швеция (3-й тур)
- 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды (3-й тур)
Швеция – Тунис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа F (ЧМ-2026)
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Япония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония
|0
|2
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 05:00 Швеция - Тунис
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 05:00 Швеция - Тунис
|0
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