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Чемпионат мира
14 июня 2026, 01:03 | Обновлено 14 июня 2026, 01:12
113
0

Хакими повторил африканский рекорд чемпионатов мира

Защитник сборной Марокко играет 11-й матч на мировых первенствах

14 июня 2026, 01:03 | Обновлено 14 июня 2026, 01:12
113
0
Хакими повторил африканский рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими
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Матч против сборной Бразилии стал для защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими 11-м на чемпионатах мира.

Это стало повторением рекорда ЧМ среди африканских футболистов.

Одно время по 11 матчей на мундиалях сыграли камерунец Франсуа Омам-Бийик и ганец Асамоа Гьян.

Если принимать во внимание только марокканцев, то Хакими превзошел достижение Хакима Зиеша, в активе которого 10 сыгранных поединков на чемпионатах мира.

Африканские игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

  • 11 – Франсуа Омам-Бийик (Камерун)
  • 11 – Асамоа Гьян (Гана)
  • 11 – Ашраф Хакими (Марокко)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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