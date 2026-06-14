Хакими повторил африканский рекорд чемпионатов мира

Матч против сборной Бразилии стал для защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими 11-м на чемпионатах мира.

Это стало повторением рекорда ЧМ среди африканских футболистов.

Одно время по 11 матчей на мундиалях сыграли камерунец Франсуа Омам-Бийик и ганец Асамоа Гьян.

Если принимать во внимание только марокканцев, то Хакими превзошел достижение Хакима Зиеша, в активе которого 10 сыгранных поединков на чемпионатах мира.

Африканские игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

11 – Франсуа Омам-Бийик (Камерун)

11 – Асамоа Гьян (Гана)

11 – Ашраф Хакими (Марокко)