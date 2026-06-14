Хакими повторил африканский рекорд чемпионатов мира
Защитник сборной Марокко играет 11-й матч на мировых первенствах
Матч против сборной Бразилии стал для защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими 11-м на чемпионатах мира.
Это стало повторением рекорда ЧМ среди африканских футболистов.
Одно время по 11 матчей на мундиалях сыграли камерунец Франсуа Омам-Бийик и ганец Асамоа Гьян.
Если принимать во внимание только марокканцев, то Хакими превзошел достижение Хакима Зиеша, в активе которого 10 сыгранных поединков на чемпионатах мира.
Африканские игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира
- 11 – Франсуа Омам-Бийик (Камерун)
- 11 – Асамоа Гьян (Гана)
- 11 – Ашраф Хакими (Марокко)
Joueurs africains ayant le plus d'apparitions en Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 13, 2026
11- 🇨🇲 François Oman-Biyik
11- 🇬🇭 Asamoah Gyan
11- 🇲🇦 ACHRAF HAKIMI #BREMAR
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