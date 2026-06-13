Определен победитель международного турнира Мориса Ревелло 2026
В финале сборная Португалии U-20 обыграла команду Туниса U-23 со счетом 2:0
Определен победитель традиционного международного турнира Мориса Ревелло 2026, который проходит во Франции.
Финал состоялся 13 июня на стадионе Бон Ренконтр в Тулоне.
В решающем матче престижного молодежного соревнования сборная Португалии U-20 обыграла команду Туниса U-23 со счетом 2:0. Голы забили Фабио Бальде и Рафаэл Нел.
В матче за третье место Кот-д'Ивуар U-23 нанес поражение команду ДР Конго U-20 со счетом 3:1.
Турнир Мориса Ревелло проводится с 1967 года и считается одним из самых престижных молодежных соревнований в мире. В нынешнем, 52-м розыгрыше, участие принимают 10 команд, разделенных на две группы. В 2024 году турнир выиграла сборная Украины U-23.
Турнир Мориса Ревелло 2026
🔹 Финал, 13 июня 2026
Португалия U-20 – Тунис U-23 – 2:0
Голы: Фабио Бальде, 23, Рафаэл Нел, 90+6
🔹 Матч за 3-е место, 13 июня 2026
Кот-д'Ивуар U-23 – ДР Конго U-20 – 3:1
Голы: Умар Конате, 17, 48, Людовик Вола-Ветшоу, 55 (автогол) – Эммануэль Каку, 75 (автогол)
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист сборной Украины опроверг, что работает на российские спецслужбы
К «горнякам» присоединится Райан Роберту