Определен победитель международного турнира Мориса Ревелло 2026

Определен победитель традиционного международного турнира Мориса Ревелло 2026, который проходит во Франции.

Финал состоялся 13 июня на стадионе Бон Ренконтр в Тулоне.

В решающем матче престижного молодежного соревнования сборная Португалии U-20 обыграла команду Туниса U-23 со счетом 2:0. Голы забили Фабио Бальде и Рафаэл Нел.

В матче за третье место Кот-д'Ивуар U-23 нанес поражение команду ДР Конго U-20 со счетом 3:1.

Турнир Мориса Ревелло проводится с 1967 года и считается одним из самых престижных молодежных соревнований в мире. В нынешнем, 52-м розыгрыше, участие принимают 10 команд, разделенных на две группы. В 2024 году турнир выиграла сборная Украины U-23.

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Турнир Мориса Ревелло 2026

🔹 Финал, 13 июня 2026

Португалия U-20 – Тунис U-23 – 2:0

Голы: Фабио Бальде, 23, Рафаэл Нел, 90+6

🔹 Матч за 3-е место, 13 июня 2026

Кот-д'Ивуар U-23 – ДР Конго U-20 – 3:1

Голы: Умар Конате, 17, 48, Людовик Вола-Ветшоу, 55 (автогол) – Эммануэль Каку, 75 (автогол)

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