Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала

Сборная Колумбии стала последним участником 1/8 финала чемпионата мира 2026.

4 июля колумбийцы минимально переиграли команду Ганы со счетом 1:0 благодаря голу Джона Ариаса.

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Колумбия в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится с командой Швейцарии, которая днем ранее разобралась с Алжиром (2:0).

Пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, Португалия – Испания, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия, Аргентина – Египет, Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля

Колумбия – Гана – 1:0

Гол: Ариас, 14

Результаты матчей 1/16 финала ЧМ-2026:

28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1

– 0:1 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1

– Япония – 2:1 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)

– 1:1 (пен. 3:4) 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)

– 1:1 (пен. 2:3) 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2

– 1:2 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0

– Швеция – 3:0 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0

– Эквадор – 2:0 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1

– ДР Конго – 2:1 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)

– Сенегал – 3:2 (д.в.) 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0

– Босния и Герцеговина – 2:0 02.07. 22:00. Испания – Австрия – 3:0

– Австрия – 3:0 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1

– Хорватия – 2:1 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0

– Алжир – 2:0 03.07. 21:00. Австралия – Египет – 1:1 (пен. 2:4)

– 1:1 (пен. 2:4) 04.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.)

– Кабо-Верде – 3:2 (д.в.) 04.07. 04:30. Колумбия – Гана – 1:0.

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

04.07. 20:00. Канада – Марокко

05.07. 00:00. Парагвай – Франция

05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия

06.07. 03:00. Мексика – Англия

06.07. 22:00. Португалия – Испания

07.07. 03:00. США – Бельгия

07.07. 19:00. Аргентина – Египет

07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

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