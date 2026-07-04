Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сборная Колумбии переиграла Гану и стала последним участником 1/8 финала
Сборная Колумбии стала последним участником 1/8 финала чемпионата мира 2026.
4 июля колумбийцы минимально переиграли команду Ганы со счетом 1:0 благодаря голу Джона Ариаса.
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Колумбия в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится с командой Швейцарии, которая днем ранее разобралась с Алжиром (2:0).
Пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, Португалия – Испания, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия, Аргентина – Египет, Швейцария – Колумбия.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля
Колумбия – Гана – 1:0
Гол: Ариас, 14
Результаты матчей 1/16 финала ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
- 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
- 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
- 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0
- 02.07. 22:00. Испания – Австрия – 3:0
- 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1
- 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0
- 03.07. 21:00. Австралия – Египет – 1:1 (пен. 2:4)
- 04.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.)
- 04.07. 04:30. Колумбия – Гана – 1:0.
Пары 1/8 финала ЧМ-2026:
- 04.07. 20:00. Канада – Марокко
- 05.07. 00:00. Парагвай – Франция
- 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия
- 06.07. 03:00. Мексика – Англия
- 06.07. 22:00. Португалия – Испания
- 07.07. 03:00. США – Бельгия
- 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
- 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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