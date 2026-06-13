Бразилия не проигрывает в стартовых матчах на ЧМ с 1938 года

Сборная Бразилии не проигрывает в стартовых матчах чемпионатов мира, начиная с 1938 года.

Беспроигрышная серия бразильцев насчитывает уже 20 поединков.

В последний раз Бразилия проигрывала стартовый матч чемпионата мира еще в 1934 году (1:3 от Испании).

Сборная под руководством Карло Анчелотти попытается продолжить серию без поражений в игре против Марокко в первом туре ЧМ-2026.

Беспроигрышная серия сборной Бразилии в стартовых матчах чемпионатов мира

2022: Сербия – 2:0

2018: Швейцария – 1:1

2014: Хорватия – 3:1

2010: КНДР – 2:1

2006: Хорватия – 1:0

2002: Турция – 2:1

1998: Шотландия – 2:1

1994: россия – 2:0

1990: Швеция – 2:1

1986: Испания – 1:0

1982: СССР – 2:1

1978: Швеция – 1:1

1974: Югославия – 0:0

1970: Чехословакия – 4:1

1966: Болгария – 2:0

1962: Мексика – 2:0

1958: Австрия – 3:0

1954: Мексика – 5:0

1950: Мексика – 4:0

1938: Польша – 6:5 (доп.время)