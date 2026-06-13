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Чемпионат мира
13 июня 2026, 21:57 |
94
0

Бразилия не проигрывает в стартовых матчах на ЧМ с 1938 года

Вспомним, из каких матчей состоит беспроигрышная серия бразильцев

13 июня 2026, 21:57 |
94
0
Бразилия не проигрывает в стартовых матчах на ЧМ с 1938 года
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бразилии не проигрывает в стартовых матчах чемпионатов мира, начиная с 1938 года.

Беспроигрышная серия бразильцев насчитывает уже 20 поединков.

В последний раз Бразилия проигрывала стартовый матч чемпионата мира еще в 1934 году (1:3 от Испании).

Сборная под руководством Карло Анчелотти попытается продолжить серию без поражений в игре против Марокко в первом туре ЧМ-2026.

Беспроигрышная серия сборной Бразилии в стартовых матчах чемпионатов мира

  • 2022: Сербия – 2:0
  • 2018: Швейцария – 1:1
  • 2014: Хорватия – 3:1
  • 2010: КНДР – 2:1
  • 2006: Хорватия – 1:0
  • 2002: Турция – 2:1
  • 1998: Шотландия – 2:1
  • 1994: россия – 2:0
  • 1990: Швеция – 2:1
  • 1986: Испания – 1:0
  • 1982: СССР – 2:1
  • 1978: Швеция – 1:1
  • 1974: Югославия – 0:0
  • 1970: Чехословакия – 4:1
  • 1966: Болгария – 2:0
  • 1962: Мексика – 2:0
  • 1958: Австрия – 3:0
  • 1954: Мексика – 5:0
  • 1950: Мексика – 4:0
  • 1938: Польша – 6:5 (доп.время)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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