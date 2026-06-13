Бразилия не проигрывает в стартовых матчах на ЧМ с 1938 года
Вспомним, из каких матчей состоит беспроигрышная серия бразильцев
Сборная Бразилии не проигрывает в стартовых матчах чемпионатов мира, начиная с 1938 года.
Беспроигрышная серия бразильцев насчитывает уже 20 поединков.
В последний раз Бразилия проигрывала стартовый матч чемпионата мира еще в 1934 году (1:3 от Испании).
Сборная под руководством Карло Анчелотти попытается продолжить серию без поражений в игре против Марокко в первом туре ЧМ-2026.
Беспроигрышная серия сборной Бразилии в стартовых матчах чемпионатов мира
- 2022: Сербия – 2:0
- 2018: Швейцария – 1:1
- 2014: Хорватия – 3:1
- 2010: КНДР – 2:1
- 2006: Хорватия – 1:0
- 2002: Турция – 2:1
- 1998: Шотландия – 2:1
- 1994: россия – 2:0
- 1990: Швеция – 2:1
- 1986: Испания – 1:0
- 1982: СССР – 2:1
- 1978: Швеция – 1:1
- 1974: Югославия – 0:0
- 1970: Чехословакия – 4:1
- 1966: Болгария – 2:0
- 1962: Мексика – 2:0
- 1958: Австрия – 3:0
- 1954: Мексика – 5:0
- 1950: Мексика – 4:0
- 1938: Польша – 6:5 (доп.время)
🇧🇷 BRAZIL ARE UNBEATEN IN THEIR LAST 20 WORLD CUP OPENERS— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 13, 2026
😱 A streak running since 1934
🕺 That’s not a team… that’s a tradition. pic.twitter.com/4viTqjxXVt
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