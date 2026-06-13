Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно, это большая боль для меня»

24-летний вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин вспомнил о своём детстве в Донецке и признался, что очень скучает по этому городу.

«Очень грустно, что так сложилось, что я не могу вернуться домой. Это действительно большая боль для меня. Очень хотел бы вернуться на тот же манеж. Но я надеюсь, что еще будет такая возможность», – отметил футболист.

Трубин – уроженец Донецка и воспитанник «Шахтера». Анатолий покинул родной город после его оккупации российскими войсками в 2014 году.