Другие новости13 июня 2026, 22:10 |
609
0
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно, это большая боль для меня»
Воспитанник Шахтера мечтает вернуться в украинский Донецк
13 июня 2026, 22:10 |
609
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
24-летний вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин вспомнил о своём детстве в Донецке и признался, что очень скучает по этому городу.
«Очень грустно, что так сложилось, что я не могу вернуться домой. Это действительно большая боль для меня. Очень хотел бы вернуться на тот же манеж. Но я надеюсь, что еще будет такая возможность», – отметил футболист.
Трубин – уроженец Донецка и воспитанник «Шахтера». Анатолий покинул родной город после его оккупации российскими войсками в 2014 году.
Читайте также:Трубин рассказал о важном совете от Моуриньо
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июня 2026, 21:13 0
Уэйн Руни уверен, что Никола Василь должен был быть удален
Футбол | 13 июня 2026, 09:45 7
Бражко и Волошин поженились в один день
Футбол | 13.06.2026, 01:59
Футбол | 13.06.2026, 19:50
Футбол | 13.06.2026, 11:04
Комментарии 0
Популярные новости
13.06.2026, 08:40 10
12.06.2026, 00:41
12.06.2026, 05:02 33
12.06.2026, 09:40 26
12.06.2026, 10:09 3
13.06.2026, 00:11 21
13.06.2026, 00:17 1
12.06.2026, 05:42 3