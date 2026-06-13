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13 июня 2026, 22:10 |
609
0

Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно, это большая боль для меня»

Воспитанник Шахтера мечтает вернуться в украинский Донецк

13 июня 2026, 22:10 |
609
0
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно, это большая боль для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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24-летний вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин вспомнил о своём детстве в Донецке и признался, что очень скучает по этому городу.

«Очень грустно, что так сложилось, что я не могу вернуться домой. Это действительно большая боль для меня. Очень хотел бы вернуться на тот же манеж. Но я надеюсь, что еще будет такая возможность», – отметил футболист.

Трубин – уроженец Донецка и воспитанник «Шахтера». Анатолий покинул родной город после его оккупации российскими войсками в 2014 году.

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Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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