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Португалия
13 июня 2026, 20:14 | Обновлено 13 июня 2026, 20:53
738
0

Трубин рассказал о важном совете от Моуриньо

Португалец отметил сильную закрытость Анатолия

13 июня 2026, 20:14 | Обновлено 13 июня 2026, 20:53
738
0
Трубин рассказал о важном совете от Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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24-летний вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал об особом совете от бывшего тренера «орлов» Жозе Моуриньо.

«Однажды он подошел ко мне после игры и говорит: «Я понимаю, что ты очень умный игрок. Я вижу, что ты интроверт и все видишь, все понимаешь, но ты не все и не всегда говоришь. Тебе нужно больше раскрываться, больше говорить, подсказывать партнерам по команде». И здесь я с ним согласен. То есть я стараюсь, я общаюсь, но все равно не так, возможно, как там многие другие игроки. Вот в этом мне нужно расти и становиться больше лидером, больше общаться с другими игроками, общаться и помогать. Это поможет и мне, и партнерам по команде», – пояснил Трубин.

Трубин играет за «Бенфику» с 2023 года. В прошлом сезоне Анатолий пропустил 43 мяча в 50 матчах за первую команду лиссабонцев. Моуриньо работал с «Бенфикой» менее года. Недавно он возглавил мадридский «Реал», а его место в португальском клубе занял Марку Силва.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Жозе Моуриньо
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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