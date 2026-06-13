Трубин рассказал о важном совете от Моуриньо

24-летний вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал об особом совете от бывшего тренера «орлов» Жозе Моуриньо.

«Однажды он подошел ко мне после игры и говорит: «Я понимаю, что ты очень умный игрок. Я вижу, что ты интроверт и все видишь, все понимаешь, но ты не все и не всегда говоришь. Тебе нужно больше раскрываться, больше говорить, подсказывать партнерам по команде». И здесь я с ним согласен. То есть я стараюсь, я общаюсь, но все равно не так, возможно, как там многие другие игроки. Вот в этом мне нужно расти и становиться больше лидером, больше общаться с другими игроками, общаться и помогать. Это поможет и мне, и партнерам по команде», – пояснил Трубин.