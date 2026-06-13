Трубин о переходе в АПЛ: «Это не мечта, это – цель»

24-летний вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин высказался по поводу возможного перехода в один из клубов Английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Я не могу сказать, что это прямо мечта, но это – цель, желание. Потому что, возможно, это один из самых сложных по конкуренции чемпионатов мира. Было бы круто проверить там свои силы», – сказал футболист.

Ранее сообщалось об интересе к Трубину со стороны «Тоттенхэма». Лондонскую команду тренирует Роберто Де Дзерби, с которым Анатолий работал в «Шахтере». У украинца с итальянским специалистом очень теплые отношения, и он неоднократно признавал, что хочет в будущем снова играть под его руководством.