Трубин о переходе в АПЛ: «Это не мечта, это – цель»
Анатолий намерен в будущем сменить чемпионат
24-летний вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин высказался по поводу возможного перехода в один из клубов Английской Премьер-лиги (АПЛ).
«Я не могу сказать, что это прямо мечта, но это – цель, желание. Потому что, возможно, это один из самых сложных по конкуренции чемпионатов мира. Было бы круто проверить там свои силы», – сказал футболист.
Ранее сообщалось об интересе к Трубину со стороны «Тоттенхэма». Лондонскую команду тренирует Роберто Де Дзерби, с которым Анатолий работал в «Шахтере». У украинца с итальянским специалистом очень теплые отношения, и он неоднократно признавал, что хочет в будущем снова играть под его руководством.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрик Рамирес заявил, что поддерживает связь с киевлянами
Кендзера вернется в киевскую команду