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Англия
13 июня 2026, 17:00 | Обновлено 13 июня 2026, 17:48
652
0

Трубин о переходе в АПЛ: «Это не мечта, это – цель»

Анатолий намерен в будущем сменить чемпионат

13 июня 2026, 17:00 | Обновлено 13 июня 2026, 17:48
652
0
Трубин о переходе в АПЛ: «Это не мечта, это – цель»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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24-летний вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин высказался по поводу возможного перехода в один из клубов Английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Я не могу сказать, что это прямо мечта, но это – цель, желание. Потому что, возможно, это один из самых сложных по конкуренции чемпионатов мира. Было бы круто проверить там свои силы», – сказал футболист.

Ранее сообщалось об интересе к Трубину со стороны «Тоттенхэма». Лондонскую команду тренирует Роберто Де Дзерби, с которым Анатолий работал в «Шахтере». У украинца с итальянским специалистом очень теплые отношения, и он неоднократно признавал, что хочет в будущем снова играть под его руководством.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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