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Португалия
13 июня 2026, 16:51 | Обновлено 13 июня 2026, 17:29
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Трубин объяснил причины своего конфликта с болельщиками Бенфики

Анатолий сожалеет о своем поступке

13 июня 2026, 16:51 | Обновлено 13 июня 2026, 17:29
1177
1 Comments
Трубин объяснил причины своего конфликта с болельщиками Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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24-летний вратарь лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своем конфликте с болельщиками португальского клуба.

В матче 32-го тура чемпионата Португалии команда украинца осталась в меньшинстве и не смогла победить «Фамаликан» (2:2). Этот результат поставил крест на чемпионских амбициях «Бенфики», что вызвало резкое недовольство трибун. Некоторые фанаты начали выкрикивать оскорбления в адрес Трубина, на что тот ответил, приложив палец к губам с призывом замолчать.

Также Анатолий отказался присоединиться к одноклубникам, которые подошли к болельщикам, чтобы поблагодарить за поддержку. Некоторые функционеры «Бенфики» даже пытались отговорить украинца от такого демарша, однако он не изменил своего решения.

«Я не могу сказать, что там была какая-то ссора. Бенфика — это топ-клуб, который требует побед. Конечно, когда мы не выиграли, были какие-то эмоции. Возможно, не нужно было там ничего показывать, потому что болельщики разочарованы», – пояснил Трубин.

В прошлом сезоне «Бенфика» заняла третье место в чемпионате Португалии и не выиграла ни одного трофея. Это был один из худших сезонов команды за последние годы.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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Комментарии 1
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"функціонери «Бенфіки»  намагались відмовити українця від такого демаршу" - нехай би ті функціонери покаялись в тому, шо запросили керувати командою нині абсолютно бездарного коуча-заробітчанина.
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