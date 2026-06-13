Трубин объяснил причины своего конфликта с болельщиками Бенфики

24-летний вратарь лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своем конфликте с болельщиками португальского клуба.

В матче 32-го тура чемпионата Португалии команда украинца осталась в меньшинстве и не смогла победить «Фамаликан» (2:2). Этот результат поставил крест на чемпионских амбициях «Бенфики», что вызвало резкое недовольство трибун. Некоторые фанаты начали выкрикивать оскорбления в адрес Трубина, на что тот ответил, приложив палец к губам с призывом замолчать.

Также Анатолий отказался присоединиться к одноклубникам, которые подошли к болельщикам, чтобы поблагодарить за поддержку. Некоторые функционеры «Бенфики» даже пытались отговорить украинца от такого демарша, однако он не изменил своего решения.

«Я не могу сказать, что там была какая-то ссора. Бенфика — это топ-клуб, который требует побед. Конечно, когда мы не выиграли, были какие-то эмоции. Возможно, не нужно было там ничего показывать, потому что болельщики разочарованы», – пояснил Трубин.

В прошлом сезоне «Бенфика» заняла третье место в чемпионате Португалии и не выиграла ни одного трофея. Это был один из худших сезонов команды за последние годы.