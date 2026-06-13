Анатолий ТРУБИН: «Я чувствовал эту ненависть, меня хотели разорвать»
Украинец рассказал о дерби с Порту
Вратарь португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал об атмосфере на дерби с «Порту».
По словам футболиста, наиболее жарким было принципиальное противостояние на выезде.
«Там такая атмосфера, что тебя просто хотят разорвать. Там бросают всевозможные фаеры, зажигалки, бутылки... Ты прямо чувствуешь эту ненависть», – сказал Трубин.
Анатолий выступает в составе «Бенфики» с 2023 года. В прошлом сезоне он пропустил 43 мяча в 50 матчах за первую команду «орлов». На его счету 21 клиншит.
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