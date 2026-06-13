Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий ТРУБИН: «Я чувствовал эту ненависть, меня хотели разорвать»
Португалия
13 июня 2026, 16:37 | Обновлено 13 июня 2026, 17:26
1298
0

Анатолий ТРУБИН: «Я чувствовал эту ненависть, меня хотели разорвать»

Украинец рассказал о дерби с Порту

13 июня 2026, 16:37 | Обновлено 13 июня 2026, 17:26
1298
0
Анатолий ТРУБИН: «Я чувствовал эту ненависть, меня хотели разорвать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вратарь португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал об атмосфере на дерби с «Порту».

По словам футболиста, наиболее жарким было принципиальное противостояние на выезде.

«Там такая атмосфера, что тебя просто хотят разорвать. Там бросают всевозможные фаеры, зажигалки, бутылки... Ты прямо чувствуешь эту ненависть», – сказал Трубин.

Анатолий выступает в составе «Бенфики» с 2023 года. В прошлом сезоне он пропустил 43 мяча в 50 матчах за первую команду «орлов». На его счету 21 клиншит.

По теме:
Трубин о переходе в АПЛ: «Это не мечта, это – цель»
Трубин объяснил причины своего конфликта с болельщиками Бенфики
Трубин назвал лучших молодых украинских вратарей
Анатолий Трубин Бенфика Порту чемпионат Португалии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 12 июня 2026, 16:04 0
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!

Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Футбол | 13 июня 2026, 01:59 8
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению

Тымчик рассказал о возвращении к работе

Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ
Футбол | 12.06.2026, 16:28
Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ
Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ
Капитан Буковины пропустит начало сезона
Футбол | 13.06.2026, 14:44
Капитан Буковины пропустит начало сезона
Капитан Буковины пропустит начало сезона
Стало известно, состоится ли трансфер Ильи Забарного в Ливерпуль
Футбол | 13.06.2026, 11:37
Стало известно, состоится ли трансфер Ильи Забарного в Ливерпуль
Стало известно, состоится ли трансфер Ильи Забарного в Ливерпуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
12.06.2026, 08:02 11
Футбол
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32 1
Бокс
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
12.06.2026, 00:41
Футбол
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 30
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
12.06.2026, 11:08 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем