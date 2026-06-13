Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин назвал лучших молодых украинских вратарей:

– Кого бы ты выделил на сегодняшний день из молодых вратарей, возможно, тех, кого ещё нет в сборной?

– Сложный вопрос, потому что, на мой взгляд, позиция вратаря, пожалуй, самая конкурентная в сборной. Ведь сейчас есть отличные вратари, а также очень много молодых и юных голкиперов, которые уже играют в Европе.

Назар Домчак – хочу поздравить его с переходом в «Славию». Потом, кого еще… Мне очень нравится лично Денис Твардовский. Я знаю, что он, наверное, сейчас мало играет, но все равно он в «Шахтере», помню его еще с академии.

И еще кого… Блин, да просто так много… И в «Байере» Александр Петренко, он недавно играл против «Бенфики» U-19, потом в «Реале» есть Волошин. Не знаю, ну пусть будут эти два вратаря, но очень много украинских вратарей сейчас.

– Крапивцов, Кинарейкин.

– Да. И все уже играют в Испании, в Германии, где-то за границей – и это очень круто. Думаю, что в будущем конкуренция может быть еще больше.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» готова отправить Трубина в АПЛ.