Трубин назвал лучших молодых украинских вратарей
Голкипер «Бенфики» выделил нескольких футболистов
Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин назвал лучших молодых украинских вратарей:
– Кого бы ты выделил на сегодняшний день из молодых вратарей, возможно, тех, кого ещё нет в сборной?
– Сложный вопрос, потому что, на мой взгляд, позиция вратаря, пожалуй, самая конкурентная в сборной. Ведь сейчас есть отличные вратари, а также очень много молодых и юных голкиперов, которые уже играют в Европе.
Назар Домчак – хочу поздравить его с переходом в «Славию». Потом, кого еще… Мне очень нравится лично Денис Твардовский. Я знаю, что он, наверное, сейчас мало играет, но все равно он в «Шахтере», помню его еще с академии.
И еще кого… Блин, да просто так много… И в «Байере» Александр Петренко, он недавно играл против «Бенфики» U-19, потом в «Реале» есть Волошин. Не знаю, ну пусть будут эти два вратаря, но очень много украинских вратарей сейчас.
– Крапивцов, Кинарейкин.
– Да. И все уже играют в Испании, в Германии, где-то за границей – и это очень круто. Думаю, что в будущем конкуренция может быть еще больше.
Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» готова отправить Трубина в АПЛ.
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