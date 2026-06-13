Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роскошный трансфер. Бенфика готова отправить Трубина в АПЛ за 20 млн евро
Португалия
13 июня 2026, 10:47 | Обновлено 13 июня 2026, 11:12
4660
1

Роскошный трансфер. Бенфика готова отправить Трубина в АПЛ за 20 млн евро

Анатолий может перейти в «Астон Виллу»

13 июня 2026, 10:47 | Обновлено 13 июня 2026, 11:12
4660
1 Comments
Роскошный трансфер. Бенфика готова отправить Трубина в АПЛ за 20 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может в скором времени покинуть «Бенфику».

По информации португальских СМИ, 24-летний голкипер не исключает смену команды уже этим летом. Сообщается, что украинец хотел бы попробовать свои силы в более конкурентном чемпионате, а приоритетным вариантом для него является именно АПЛ.

Наиболее активно за ситуацией следит «Астон Вилла». Бирмингемский клуб рассматривает Трубина как одного из кандидатов на усиление вратарской позиции на случай ухода Эмилиано Мартинеса, вокруг которого продолжают циркулировать трансферные слухи.

Отмечается, что «Бенфика» не намерена во что бы то ни стало удерживать украинца и готова рассмотреть продажу в случае получения выгодного предложения. Минимальная сумма, с которой португальцы готовы начинать переговоры, составляет 20 миллионов евро.

Дополнительным свидетельством возможного трансфера является и тот факт, что руководство «Бенфики» уже начало анализировать альтернативные варианты на вратарскую позицию на случай ухода своего основного голкипера.

По теме:
Трубин может покинуть Бенфику. Украинец должен заменить чемпиона мира
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
ФОТО. «Идеальная». Жена Судакова вызвала восхищение в сети
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Марку Силва Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: Sport Witness
Оцените материал
(53)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
Футбол | 12 июня 2026, 11:08 13
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца

Александр Пищур присоединился к каталонскому клубу

«Хотел бы забивать с передач Цыганкова». Пищур – о переходе в Жирону
Футбол | 13 июня 2026, 08:02 1
«Хотел бы забивать с передач Цыганкова». Пищур – о переходе в Жирону
«Хотел бы забивать с передач Цыганкова». Пищур – о переходе в Жирону

Молодой украинский нападающий сменил венгерский чемпионат на испанскую Сегунду

Футболисту трудно выбрать: играть за Украину или за другую сборную
Футбол | 13.06.2026, 07:02
Футболисту трудно выбрать: играть за Украину или за другую сборную
Футболисту трудно выбрать: играть за Украину или за другую сборную
Испанский клуб хочет приобрести украинца из Динамо для Лиги чемпионов
Футбол | 12.06.2026, 11:07
Испанский клуб хочет приобрести украинца из Динамо для Лиги чемпионов
Испанский клуб хочет приобрести украинца из Динамо для Лиги чемпионов
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Футбол | 13.06.2026, 01:59
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Така собі новина.
Давайте відверто 20м, Шахта кожне трансферне вікно викидає на когось з гравців. А якщо оцінювати на рівні європейського футболу - то 20 лямів ніпрощо. Зазвичай нормальні сердні трансфери - 40-70 м. топові більше 100
Тому не розділяю ейфорію від 20 лямів
Ответить
-2
Популярные новости
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
12.06.2026, 08:02 11
Футбол
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
12.06.2026, 09:41 4
Футбол
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 25
Футбол
Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника
Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника
11.06.2026, 13:55 5
Теннис
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
12.06.2026, 05:26 2
Бокс
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
12.06.2026, 00:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем