Роскошный трансфер. Бенфика готова отправить Трубина в АПЛ за 20 млн евро

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может в скором времени покинуть «Бенфику».

По информации португальских СМИ, 24-летний голкипер не исключает смену команды уже этим летом. Сообщается, что украинец хотел бы попробовать свои силы в более конкурентном чемпионате, а приоритетным вариантом для него является именно АПЛ.

Наиболее активно за ситуацией следит «Астон Вилла». Бирмингемский клуб рассматривает Трубина как одного из кандидатов на усиление вратарской позиции на случай ухода Эмилиано Мартинеса, вокруг которого продолжают циркулировать трансферные слухи.

Отмечается, что «Бенфика» не намерена во что бы то ни стало удерживать украинца и готова рассмотреть продажу в случае получения выгодного предложения. Минимальная сумма, с которой португальцы готовы начинать переговоры, составляет 20 миллионов евро.

Дополнительным свидетельством возможного трансфера является и тот факт, что руководство «Бенфики» уже начало анализировать альтернативные варианты на вратарскую позицию на случай ухода своего основного голкипера.