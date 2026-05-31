  4. Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
31 мая 2026, 20:22
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина

«Тоттенхэм» хочет подписать украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Англии.

По информации СМИ, лондонский «Тоттенхэм» уже сделал официальное предложение по трансферу 24-летнего вратаря «Бенфики». В клубе АПЛ настроены оптимистично и уверены, что смогут договориться о переходе украинца в ближайшее время.

Сообщается, что «шпоры» активно работают над усилением вратарской позиции и рассматривают Трубина в качестве приоритетного кандидата.

Напомним, украинец выступает за «Бенфику» с лета 2023 года после перехода из донецкого «Шахтера». За это время он стал одним из ключевых игроков португальского гранда и регулярно вызывается в сборную Украины.

