Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Будет меньше». В Португалии назвали сумму трансфера Трубина в Тоттенхэм
Португалия
28 мая 2026, 21:08 |
2335
0

«Будет меньше». В Португалии назвали сумму трансфера Трубина в Тоттенхэм

Украинский вратарь может продолжить карьеру в АПЛ

28 мая 2026, 21:08 |
2335
0
«Будет меньше». В Португалии назвали сумму трансфера Трубина в Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В Португалии прокомментировали слухи об интересе лондонского «Тоттенхэма» к украинскому вратарю лиссабонской «Бенфики» Анатолию Трубину.

«В связи с потенциальным уходом Викарио «шпоры» ищут голкипера, который сможет быстро закрепить место в воротах команды. Трубин – выбранное имя. Это вратарь, не пользующийся общей популярностью в «Бенфике» – это правда. Некоторые члены правления клуба и даже некоторые болельщики считают, что уровень Трубина не соответствует игроку «Бенфики».

И поэтому я считаю, что «Бенфика» могла бы немного помочь этому соглашению за сумму в 20 миллионов евро. Его рыночная стоимость составляет 30 миллионов, контракт – до июня 2028 года, клаусула – 100 миллионов евро. Но сделка должна быть заключена за меньшую сумму», – говорится в эфире подкаста Mercado Flash.

Сообщалось, что Трубин становится все ближе к АПЛ, слух подтвердил авторитетный инсайдер.

По теме:
Атлетико дал четкий ответ Барселоне по Альваресу
Альварес обратился к руководству Атлетико после предложения Барселоны
Трансфер Домчака стал третьим самым дорогим среди украинских вратарей
чемпионат Португалии по футболу Бенфика трансферы Тоттенхэм Анатолий Трубин
Антон Романенко Источник: zerozero.pt
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 28 мая 2026, 10:31 2
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену

Мексиканец высказался о поединке

В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 28 мая 2026, 07:02 2
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх

Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес

Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Теннис | 28.05.2026, 14:55
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Стало известно, когда состоится церемония вручения Золотого мяча 2026
Футбол | 28.05.2026, 22:08
Стало известно, когда состоится церемония вручения Золотого мяча 2026
Стало известно, когда состоится церемония вручения Золотого мяча 2026
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28.05.2026, 09:04
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 2
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 29
Футбол
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28.05.2026, 05:02 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 14
Бокс
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
27.05.2026, 09:02 1
Бокс
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
28.05.2026, 08:02 16
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем