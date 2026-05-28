«Будет меньше». В Португалии назвали сумму трансфера Трубина в Тоттенхэм

В Португалии прокомментировали слухи об интересе лондонского «Тоттенхэма» к украинскому вратарю лиссабонской «Бенфики» Анатолию Трубину.

«В связи с потенциальным уходом Викарио «шпоры» ищут голкипера, который сможет быстро закрепить место в воротах команды. Трубин – выбранное имя. Это вратарь, не пользующийся общей популярностью в «Бенфике» – это правда. Некоторые члены правления клуба и даже некоторые болельщики считают, что уровень Трубина не соответствует игроку «Бенфики».

И поэтому я считаю, что «Бенфика» могла бы немного помочь этому соглашению за сумму в 20 миллионов евро. Его рыночная стоимость составляет 30 миллионов, контракт – до июня 2028 года, клаусула – 100 миллионов евро. Но сделка должна быть заключена за меньшую сумму», – говорится в эфире подкаста Mercado Flash.

Сообщалось, что Трубин становится все ближе к АПЛ, слух подтвердил авторитетный инсайдер.