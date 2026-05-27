Трубин – все ближе к АПЛ. Слухи подтвердил авторитетный инсайдер

Итальянский инсайдер Николо Скира подтвердил информацию об интересе лондонского «Тоттенхэма» к украинскому вратарю лиссабонской «Бенфики» Анатолию Трубину.

«Тоттенхэм» проявил интерес к вратарю «Бенфики» Анатолию Трубину. Роберто Де Дзерби он нравится еще со времен, когда они вместе работали в донецком «Шахтере», – написал Скира в Twitter.

В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 25 млн евро.

Сообщалось, что Трубин не исключил свой трансфер в европейский топ-клуб.