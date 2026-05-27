  4. Трубин – все ближе к АПЛ. Слухи подтвердил авторитетный инсайдер
27 мая 2026, 11:29 | Обновлено 27 мая 2026, 11:30
Трубин – все ближе к АПЛ. Слухи подтвердил авторитетный инсайдер

Николо Скира – об интересе Тоттенхэма к украинскому вратарю

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Итальянский инсайдер Николо Скира подтвердил информацию об интересе лондонского «Тоттенхэма» к украинскому вратарю лиссабонской «Бенфики» Анатолию Трубину.

«Тоттенхэм» проявил интерес к вратарю «Бенфики» Анатолию Трубину. Роберто Де Дзерби он нравится еще со времен, когда они вместе работали в донецком «Шахтере», – написал Скира в Twitter.

В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 25 млн евро.

Сообщалось, что Трубин не исключил свой трансфер в европейский топ-клуб.

Антон Романенко Источник: X (Twitter)
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»
Комментарии 5
І правильно зробить, потрібні зміни і не погано буде заробляти 
А ще Де Дзербі любить його бо Трубін своїм голом вибив його Марсель із ЛЧ, тому Дзербі хоче з ним зустрітися віч-на-віч і поговорити по-чоловічому. 
Топ клуб)) Это дно чуть вылетело
