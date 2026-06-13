«Только позитив». Пищур высказался об украинцах, играющих в Жироне

Нападающий «Жироны» Александр Пищур в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о украинцах, защищающих цвета испанской команды:

– С Владиславом Крапивцовым ты выступаешь в молодежной сборной Украины. Что он тебе рассказывал про свой клуб?

– Только позитив. Я и сам следил за «Жироной» и могу с уверенностью сказать, что цвета этой команды защищают квалифицированные футболисты, а сам клуб я считаю топовым.

– С Ванатом и Цыганковым не знаком?

– Лично нет. Но знаком с их возможностями (улыбается).

– Уйдут ли эти исполнители в другие команды, это другой вопрос. Но тебе хотелось бы поиграть с такими мастерами?

– Безусловно. На них можно равняться и брать для себя много полезного. Это настоящие профессионалы.

– И забивать с фланговых передач Цыганкова…

– Было бы круто. Но останется ли Витя в «Жироне», вопрос.

– Без этих футболистов «Жироне» сложнее будет вернуться в Ла Лигу?

– Я уже сказал, что это настоящие профессионалы, но футбольную судьбу сложно предугадать. Это лидеры команды прошлого сезона. Было бы неплохо, чтобы «Жирона» сохранила таких игроков, но как оно будет, мне неизвестно.

«Жирона» прошедший сезон Ла Лиги завершила на 19-м месте и вылетела в Сегунду.