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  4. ФОТО. Верес объявил список спаррингов на летнее межсезонье
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 12:21 |
172
0

ФОТО. Верес объявил список спаррингов на летнее межсезонье

«Красно-черные» будут готовиться к сезону дома

13 июня 2026, 12:21 |
172
0
ФОТО. Верес объявил список спаррингов на летнее межсезонье
НК Верес
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«Верес» сообщил предварительный список спаррингов команды во время летнего межсезонья.

«Красно-черные» вернутся к работе после отпуска 18 июня. После прохождения медицинского осмотра ровенчане будут готовиться к старту нового сезона на клубной базе.

В ходе подготовки «Верес» планирует провести 6 спаррингов, первый из которых состоится 27 июня с перволиговым «Феникс-Мариуполем».

Предварительный календарь летних спаррингов «Вереса»:

  • 27 июня: Верес – Феникс-Мариуполь
  • 01 июля: Верес – Буковина
  • 04 июля: Верес – ЮКСА
  • 10 июля: Верес – Колос
  • 18 июля: Верес – Полесье-2
  • 25 июля: Верес – Карпаты

Информация о точном времени начала матчей и локациях проведения будет сообщена позже.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ переманил таланта другого клуба УПЛ.

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Иван Чирко Источник: ФК Верес
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