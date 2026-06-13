ФОТО. Верес объявил список спаррингов на летнее межсезонье

«Верес» сообщил предварительный список спаррингов команды во время летнего межсезонья.

«Красно-черные» вернутся к работе после отпуска 18 июня. После прохождения медицинского осмотра ровенчане будут готовиться к старту нового сезона на клубной базе.

В ходе подготовки «Верес» планирует провести 6 спаррингов, первый из которых состоится 27 июня с перволиговым «Феникс-Мариуполем».

Предварительный календарь летних спаррингов «Вереса»:

27 июня: Верес – Феникс-Мариуполь

01 июля: Верес – Буковина

04 июля: Верес – ЮКСА

10 июля: Верес – Колос

18 июля: Верес – Полесье-2

25 июля: Верес – Карпаты

Информация о точном времени начала матчей и локациях проведения будет сообщена позже.

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