ФОТО. Верес объявил список спаррингов на летнее межсезонье
«Красно-черные» будут готовиться к сезону дома
«Верес» сообщил предварительный список спаррингов команды во время летнего межсезонья.
«Красно-черные» вернутся к работе после отпуска 18 июня. После прохождения медицинского осмотра ровенчане будут готовиться к старту нового сезона на клубной базе.
В ходе подготовки «Верес» планирует провести 6 спаррингов, первый из которых состоится 27 июня с перволиговым «Феникс-Мариуполем».
Предварительный календарь летних спаррингов «Вереса»:
- 27 июня: Верес – Феникс-Мариуполь
- 01 июля: Верес – Буковина
- 04 июля: Верес – ЮКСА
- 10 июля: Верес – Колос
- 18 июля: Верес – Полесье-2
- 25 июля: Верес – Карпаты
Информация о точном времени начала матчей и локациях проведения будет сообщена позже.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ переманил таланта другого клуба УПЛ.
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