ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил таланта другого клуба УПЛ
Дмитрий Маткивский официально перебрался в расположение черкасского ЛНЗ
Украинский полузащитник Дмитрий Маткивский официально перебрался в расположение черкасского ЛНЗ, оформив трансфер с ровенского Вереса.
ЛНЗ сумел подписать футболиста, несмотря на достаточно высокий спрос на 20-летнего игрока. «Фиолетовые» выиграли борьбу за Дмитрия у львовских Карпат, одесского Черноморца и криворожского Кривбасса.
Дмитрий Маткивский был ключевым игроком в составе Вереса U-19. В нынешнем сезоне Дмитрий провел за юношескую команду «волков» 23 матча, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи.
Маткивский уже не первый, кого ЛНЗ забирает у Вереса. Минувшим летом в Черкасс переехал Орест Лепский, ныне являющийся лидером юношеской команды ЛНЗ.
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