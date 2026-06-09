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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 17:04 | Обновлено 09 июня 2026, 17:19
932
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил таланта другого клуба УПЛ

Дмитрий Маткивский официально перебрался в расположение черкасского ЛНЗ

09 июня 2026, 17:04 | Обновлено 09 июня 2026, 17:19
932
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил таланта другого клуба УПЛ
ФК ЛНЗ
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Украинский полузащитник Дмитрий Маткивский официально перебрался в расположение черкасского ЛНЗ, оформив трансфер с ровенского Вереса.

ЛНЗ сумел подписать футболиста, несмотря на достаточно высокий спрос на 20-летнего игрока. «Фиолетовые» выиграли борьбу за Дмитрия у львовских Карпат, одесского Черноморца и криворожского Кривбасса.

Дмитрий Маткивский был ключевым игроком в составе Вереса U-19. В нынешнем сезоне Дмитрий провел за юношескую команду «волков» 23 матча, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи.

Маткивский уже не первый, кого ЛНЗ забирает у Вереса. Минувшим летом в Черкасс переехал Орест Лепский, ныне являющийся лидером юношеской команды ЛНЗ.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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