ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил таланта другого клуба УПЛ

Украинский полузащитник Дмитрий Маткивский официально перебрался в расположение черкасского ЛНЗ, оформив трансфер с ровенского Вереса.

ЛНЗ сумел подписать футболиста, несмотря на достаточно высокий спрос на 20-летнего игрока. «Фиолетовые» выиграли борьбу за Дмитрия у львовских Карпат, одесского Черноморца и криворожского Кривбасса.

Дмитрий Маткивский был ключевым игроком в составе Вереса U-19. В нынешнем сезоне Дмитрий провел за юношескую команду «волков» 23 матча, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи.

Маткивский уже не первый, кого ЛНЗ забирает у Вереса. Минувшим летом в Черкасс переехал Орест Лепский, ныне являющийся лидером юношеской команды ЛНЗ.