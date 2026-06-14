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  4. Цыганков стал главной целью для прославленного клуба
Испания
14 июня 2026, 22:42 |
940
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Цыганков стал главной целью для прославленного клуба

Виктор может перейти в «Трабзонспор»

14 июня 2026, 22:42 |
940
2 Comments
Цыганков стал главной целью для прославленного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает работу по укреплению состава перед новым сезоном и уже определил главную цель для усиления позиции крайнего полузащитника.

По информации турецких источников, приоритетным кандидатом для клуба является вингер сборной Украины Виктор Цыганков. Именно футболиста испанской «Жироны» считают главной трансферной целью на фланг атаки.

Сообщается, что руководство «Трабзонспора» рассматривает два варианта, однако украинский полузащитник находится на первом месте в шорт-листе клуба. Если же договориться о переходе Цыганкова не удастся, турецкая команда переключит внимание на аргентинского вингера Тьяго Паласиоса, которого ранее предложили клубу агенты.

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Виктор Цыганков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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З кожним днем слава Трабзонспора росте як на дріжджах. Великий, прославлений...😀
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цей авт0р  - найкраще джерело з інших джерел.
Підтримайте його високими балами в "Оцінці матеріалу".
Олійченко понад усіма, навіть вище!!! 
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