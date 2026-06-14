Цыганков стал главной целью для прославленного клуба

Турецкий «Трабзонспор» продолжает работу по укреплению состава перед новым сезоном и уже определил главную цель для усиления позиции крайнего полузащитника.

По информации турецких источников, приоритетным кандидатом для клуба является вингер сборной Украины Виктор Цыганков. Именно футболиста испанской «Жироны» считают главной трансферной целью на фланг атаки.

Сообщается, что руководство «Трабзонспора» рассматривает два варианта, однако украинский полузащитник находится на первом месте в шорт-листе клуба. Если же договориться о переходе Цыганкова не удастся, турецкая команда переключит внимание на аргентинского вингера Тьяго Паласиоса, которого ранее предложили клубу агенты.