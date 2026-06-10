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  4. Цыганков получил роскошный вариант трансфера. Он может остаться в Ла Лиге
Испания
10 июня 2026, 23:02 | Обновлено 10 июня 2026, 23:46
2816
0

Цыганков получил роскошный вариант трансфера. Он может остаться в Ла Лиге

Футболист может перейти в «Хетафе»

10 июня 2026, 23:02 | Обновлено 10 июня 2026, 23:46
2816
0
Цыганков получил роскошный вариант трансфера. Он может остаться в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

По информации испанских источников, серьезный интерес к 28-летнему футболисту проявляет «Хетафе», который внимательно следит за ситуацией вокруг игрока. После вылета «Жироны» из Ла Лиги украинец рассматривает вариант со сменой команды.

Впрочем, «Хетафе» не является единственным претендентом на Цыганкова. Сообщается, что за развитием событий также наблюдают нидерландский «Аякс» и турецкий «Трабзонспор».

Украинец выступает за «Жирону» с января 2023 года. За три с половиной сезона в составе каталонского клуба он провел результативный отрезок карьеры, отличившись 20 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.

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Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Хетафе Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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