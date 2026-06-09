Цыганков определился, где продолжит карьеру, и огорчил Трабзонспор
Цель украинца – остаться в Ла Лиге
Футболист сборной Украины Виктор Цыганков может покинуть «Жирону» в ближайшее трансферное окно.
Как отмечает ТаТоТаке, информация о возможном переходе украинца в «Трабзонспор» не соответствует действительности. Украинец четко определил для себя, что его главным приоритетом является Ла Лига, и он рассматривает в первую очередь предложения от испанских клубов, ведь настроен оставаться в Ла Лиге.
В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук считает, что эксперименты у нашей сборной в этой встрече не получились
Дэвида Салливана обвиняют в сексуальной эксплуатации женщин