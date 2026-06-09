Цыганков определился, где продолжит карьеру, и огорчил Трабзонспор

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков может покинуть «Жирону» в ближайшее трансферное окно.

Как отмечает ТаТоТаке, информация о возможном переходе украинца в «Трабзонспор» не соответствует действительности. Украинец четко определил для себя, что его главным приоритетом является Ла Лига, и он рассматривает в первую очередь предложения от испанских клубов, ведь настроен оставаться в Ла Лиге.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.