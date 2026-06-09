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  4. Цыганков определился, где продолжит карьеру, и огорчил Трабзонспор
Испания
09 июня 2026, 08:02 |
1209
0

Цыганков определился, где продолжит карьеру, и огорчил Трабзонспор

Цель украинца – остаться в Ла Лиге

09 июня 2026, 08:02 |
1209
0
Цыганков определился, где продолжит карьеру, и огорчил Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Футболист сборной Украины Виктор Цыганков может покинуть «Жирону» в ближайшее трансферное окно.

Как отмечает ТаТоТаке, информация о возможном переходе украинца в «Трабзонспор» не соответствует действительности. Украинец четко определил для себя, что его главным приоритетом является Ла Лига, и он рассматривает в первую очередь предложения от испанских клубов, ведь настроен оставаться в Ла Лиге.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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