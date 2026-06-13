США – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В ночь на 13 июня проходит матч первого тура чемпионата мира 2026 в группе D между сборными США и Парагвая.

Команды играют на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа D

Первый тур. 13 июня

США – Парагвай – 3:0 (матч продолжается)

Гол: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5

(новость обновляется)

США – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция