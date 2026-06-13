Чемпионат мира13 июня 2026, 04:05 | Обновлено 13 июня 2026, 05:04
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США – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группы D чемпионата мира 2026
13 июня 2026, 04:05 | Обновлено 13 июня 2026, 05:04
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В ночь на 13 июня проходит матч первого тура чемпионата мира 2026 в группе D между сборными США и Парагвая.
Команды играют на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа D
Первый тур. 13 июня
США – Парагвай – 3:0 (матч продолжается)
Гол: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5
(новость обновляется)
США – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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