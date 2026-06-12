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Испания
12 июня 2026, 22:25 | Обновлено 12 июня 2026, 22:31
1551
0

«Он меня спровоцировал». Куртуа рассказал о стычках с Моуриньо

Конкурент Лунина в Реале вспомнил о непростых отношениях с новым тренером

12 июня 2026, 22:25 | Обновлено 12 июня 2026, 22:31
1551
0
«Он меня спровоцировал». Куртуа рассказал о стычках с Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Куртуа и Моуриньо
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своих отношениях с новым главным тренером мадридцев Жозе Моуриньо.

В прошлом бельгиец работал с «Особенным» в лондонском «Челси». Тогда из-за разногласий во взглядах с португальским специалистом и недостатка игровой практики Куртуа отправился в аренду в «Атлетико». По возвращении футболиста в Лондон напряженность в отношениях не исчезла, что вылилось в публичную критику тренера со стороны Тибо. Теперь, когда им снова предстоит работать вместе, игрок вспомнил о том периоде своей карьеры.

«У нас время от времени случались стычки (смеется). Например, он посадил меня на скамейку запасных в матче против «Эвертона», потому что я отправил два длинных паса из своей штрафной площадки в предыдущем матче против «Астон Виллы». Таким образом он меня спровоцировал. На следующей неделе я вернулся в стартовый состав против «Вест Хэма» и сделал пять или шесть решающих сейвов. Моуриньо – очень прямолинейный тренер, и я такой же. Наши отношения всегда были очень хорошими», – отметил Куртуа.

У бельгийца еще год контракта с «Реалом». Он является прямым конкурентом за место в воротах «бланкос» украинца Андрея Лунина.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Marca
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