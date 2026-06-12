«Эта команда достойна большего». Новый коуч Бенфики разнес работу Моуриньо
Марку Силва пообещал устранить проблемы, которые оставил после себя Особенный
Новый главный тренер «Бенфики» Марку Силва высказался о текущем положении дел в команде.
В прошлом сезоне «орлы» под руководством Жозе Моуринью не завоевали ни одного трофея, а в чемпионате заняли лишь третье место. 48-летний специалист дал первую пресс-конференцию, на которой жестко высказался о результатах команды. Силва прямо не обвинил предшественника во всех проблемах, однако СМИ заметили соответствующий намек.
«Эта команда достойна большего, чем то, что она показала в прошлом сезоне. У «Бенфики» есть потенциал, мы работаем над его укреплением в соответствии с тем, чего я хочу для команды. Президент четко дал понять, что отсутствие в Лиге чемпионов оказывает очень большое влияние на этот клуб, как в финансовом плане, так и в других аспектах. Но это не причина, по которой «Бенфика» не будет инвестировать, и это не причина, по которой «Бенфика» не будет конкурентоспособной до такой степени, что не сможет бороться за титулы», – сказал тренер.
Также Силва озвучил амбициозные цели, которые руководство клуба ставит перед его тренерским штабом.
«Наша важнейшая задача – вернуть доминирование «Бенфики» в португальском футболе. Президент вчера, и вполне справедливо, говорил о разочаровании прошлого сезона. Мы начнем работать 25-го числа, чтобы выиграть титулы. Мы знаем, что у нас есть два, или, возможно, три соперника, которые усложнят нам эту задачу», – отметил Сильва.
Жозе Моуринью покинул «Бенфику», чтобы возглавить мадридский «Реал». Контракт с Силвой рассчитан на два года с опцией продления еще на год.
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