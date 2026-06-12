Полузащитник Динамо: «Хочу проявить себя на сборах и закрепиться в составе»

Вернувшийся из аренды в луганской «Заре» полузащитник «Динамо» Навин Малыш поделился ожиданиями от предстоящего учебно-тренировочного сбора в Австрии и нового сезона:

– Очень рад, что вернулся в команду, хочу проявить себя на сборах и закрепиться в составе. «Динамо» – это гранд украинского футбола, уверенный, что каждый хочет играть здесь. Повторюсь, хотелось бы стать основным игроком этой команды, а для этого нужно много работать.

– Прошлый сезон вы провели в аренде в «Заре». Что изменилось за это время? Какие компоненты игры удалось улучшить?

– В первую очередь я набрался опыта. Уже не так молод, как раньше, поэтому нужно демонстрировать все, что наработал за эти годы.

– Вы хорошо знаете Игоря Костюка. Был ли уже разговор с ним о том, чего он ждет?

– Нет, пока никакого разговора не было. Сам жду, поэтому все станет ясно позже.

– Вы достаточно универсальный футболист. Играли и на фланге обороны, и в опорной зоне, и в центре поля. На какой позиции чувствуете себя комфортнее всего?

– Наверное, справа в защите. Но многое зависит от того, где и как часто играешь. Был период в "Ворскле", когда я выступал исключительно на позиции центрального полузащитника, и мне там тоже было комфортно. Поэтому, если честно, для меня не столь важно, на какой позиции выходить на поле — главное играть.

- Был ли у вас отпуск, и как вы его провели?

– Провел его в Киеве. Отдых длился чуть больше двух недель, поэтому, можно сказать, форму потерять не успел.

– Уже в начале июля «Динамо» будет ждать квалификация Лиги Европы. Это достаточно ранний старт сезона?

– В первую очередь очень хочется пробиться в основной этап еврокубков, ведь я считаю, что «Динамо» должно выступать там каждый сезон. У нас очень хорошая команда, и мы способны этого добиться, – сказал Малыш.