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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 13:55 | Обновлено 12 июня 2026, 14:16
2239
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Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд

Клуб официально сообщил о завершении отпуска

12 июня 2026, 13:55 | Обновлено 12 июня 2026, 14:16
2239
7 Comments
Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд
ФК Динамо Киев
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12 июня игроки первой команды Динамо вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Футболисты традиционно сперва проходят медоследование.

Сегодня медобследование прошла первая группа игроков: Константин Вивчаренко, Максим Коробов, Навин Малыш, Николай Михайленко, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Владислав Герич, Алексей Гусев, Владислав Захарченко и Борис Манько.

13 июня к обследованию присоединится вторая часть команды.

Отметим возвращение из аренд Навина Малыша, Романа Саленко, Алексея Гусева и Владислава Герича.

Вероятно, они получат шанс показать себя во время предсезонного сбора.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Алексей Гусев Владислав Герич Роман Саленко Навин Малыш
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 7
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Давайте хлопці , включайтеся в роботу . Сезон буде дуже складний , потрібно підтягнути фізуху .
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+2
Не похоже, что готовятся какие-то приобретения. А это значит, что в Европе слив, а в ЧУ по накатанной.
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0
кто такой Борис Манько?
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0
а шо вони будуть робити  50 днів до початку УПЛ? вони ж втомляться, ще до матчів
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-3
не дивно , що вийшли саме в день кацапії. тьху
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-7
через 4 дні визначиться , чиї шарфики замовляти українцям ;)
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-8
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