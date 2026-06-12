Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд
Клуб официально сообщил о завершении отпуска
12 июня игроки первой команды Динамо вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Футболисты традиционно сперва проходят медоследование.
Сегодня медобследование прошла первая группа игроков: Константин Вивчаренко, Максим Коробов, Навин Малыш, Николай Михайленко, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Владислав Герич, Алексей Гусев, Владислав Захарченко и Борис Манько.
13 июня к обследованию присоединится вторая часть команды.
Отметим возвращение из аренд Навина Малыша, Романа Саленко, Алексея Гусева и Владислава Герича.
Вероятно, они получат шанс показать себя во время предсезонного сбора.
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