Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд

12 июня игроки первой команды Динамо вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Футболисты традиционно сперва проходят медоследование.

Сегодня медобследование прошла первая группа игроков: Константин Вивчаренко, Максим Коробов, Навин Малыш, Николай Михайленко, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Владислав Герич, Алексей Гусев, Владислав Захарченко и Борис Манько.

13 июня к обследованию присоединится вторая часть команды.

Отметим возвращение из аренд Навина Малыша, Романа Саленко, Алексея Гусева и Владислава Герича.

Вероятно, они получат шанс показать себя во время предсезонного сбора.