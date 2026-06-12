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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 17:15 |
103
0

Богдан Редушко рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира

Вингер «Динамо» будет поддерживать Аргентину

12 июня 2026, 17:15 |
103
0
Богдан Редушко рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира
ФК Динамо. Богдан Редушко
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Украинский вингер «Динамо» Богдан Редушко рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира:

– Чемпионат мира уже стартовал. Смотрели ли вы первые матчи? Планируете ли вообще следить за турниром во время сборов?

– Вчера смотрел матч-открытие Мексика – ЮАР. Был очень интересный матч, три удаления. В целом буду следить за турниром, но из-за ночного времени проведения многих матчей на сборах будет сложно смотреть их в прямом эфире. Но если матчи будут в девять-десять вечера, обязательно буду смотреть.

– За кого будете болеть? Кто, по вашему мнению, выиграет чемпионат мира?

– Болею за Аргентину, но думаю, что чемпионом станет Англия или Испания

Чемпионат мира будет проходить с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Ранее Редушко назвал главную цель «Динамо» в сезоне.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
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