Украинский вингер «Динамо» Богдан Редушко рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира:

– Чемпионат мира уже стартовал. Смотрели ли вы первые матчи? Планируете ли вообще следить за турниром во время сборов?

– Вчера смотрел матч-открытие Мексика – ЮАР. Был очень интересный матч, три удаления. В целом буду следить за турниром, но из-за ночного времени проведения многих матчей на сборах будет сложно смотреть их в прямом эфире. Но если матчи будут в девять-десять вечера, обязательно буду смотреть.

– За кого будете болеть? Кто, по вашему мнению, выиграет чемпионат мира?

– Болею за Аргентину, но думаю, что чемпионом станет Англия или Испания

Чемпионат мира будет проходить с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Ранее Редушко назвал главную цель «Динамо» в сезоне.