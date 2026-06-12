Хавбек Динамо назвал главную цель киевлян в сезоне

Полузащитник Богдан Редушко, который стал основным игроком Динамо во второй части прошлого сезона, надеется, что киевляне смогут выйти в основной этап Лиги Европы.

«Задача одна – попасть в основной этап еврокубков. Надо хорошо пройти квалификацию, и если все сложится удачно – играть в основном этапе. Это наша главная цель. Для меня это будет новый опыт».

«Раньше играл только в Лиге конференций, поэтому будет интересно ощутить этот уровень. Также важно качественно подготовиться к чемпионату Украины», – сказал Редушко.

В прошлом сезоне УПЛ Богдан забил 2 гола в 13 матчах.