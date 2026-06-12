Хавбек Динамо назвал главную цель киевлян в сезоне
Редушко мечтает о выходе в основной этап Лиги Европы
Полузащитник Богдан Редушко, который стал основным игроком Динамо во второй части прошлого сезона, надеется, что киевляне смогут выйти в основной этап Лиги Европы.
«Задача одна – попасть в основной этап еврокубков. Надо хорошо пройти квалификацию, и если все сложится удачно – играть в основном этапе. Это наша главная цель. Для меня это будет новый опыт».
«Раньше играл только в Лиге конференций, поэтому будет интересно ощутить этот уровень. Также важно качественно подготовиться к чемпионату Украины», – сказал Редушко.
В прошлом сезоне УПЛ Богдан забил 2 гола в 13 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гендиректор Шахтера рассказал о громком переходе
Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике