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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 15:45 | Обновлено 12 июня 2026, 15:58
486
0

Хавбек Динамо назвал главную цель киевлян в сезоне

Редушко мечтает о выходе в основной этап Лиги Европы

12 июня 2026, 15:45 | Обновлено 12 июня 2026, 15:58
486
0
Хавбек Динамо назвал главную цель киевлян в сезоне
ФК Динамо Киев. Богдан Редушко
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Полузащитник Богдан Редушко, который стал основным игроком Динамо во второй части прошлого сезона, надеется, что киевляне смогут выйти в основной этап Лиги Европы.

«Задача одна – попасть в основной этап еврокубков. Надо хорошо пройти квалификацию, и если все сложится удачно – играть в основном этапе. Это наша главная цель. Для меня это будет новый опыт».

«Раньше играл только в Лиге конференций, поэтому будет интересно ощутить этот уровень. Также важно качественно подготовиться к чемпионату Украины», – сказал Редушко.

В прошлом сезоне УПЛ Богдан забил 2 гола в 13 матчах.

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Динамо Киев Богдан Редушко Лига Европы Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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