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12 июня 2026, 16:15 | Обновлено 12 июня 2026, 16:47
1384
0

Легенда Динамо рассказал, как прятался от военных в туалете

Яремчука задержали как преступника

12 июня 2026, 16:15 | Обновлено 12 июня 2026, 16:47
1384
0
Легенда Динамо рассказал, как прятался от военных в туалете
ФК Динамо. Иван Яремчук
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Бывший игрок киевского «Динамо» Иван Яремчук рассказал, как он перешел в столичный СКА.

В 1983 году 21-летний футболист выступал за черкасский «Днепр», находился в отпуске и имел предварительную договоренность о переходе во львовский СКА. По словам Яремчука, об этом узнал кто-то из военного руководства в Киеве и решил заставить его перейти в киевскую команду. Игрок находился в одном из хостелов в Черкассах и увидел, как к зданию подъехала милиция с вооруженными автоматами военными. Он испугался и понял, что это ищут его.

«В конце коридора там туалет был. Я думаю, куда спрятаться? Сейчас будут искать по комнатам. Может, в туалет не зайдут. И закрылся в туалете на защелку. Так повесил и сижу тихо. Слышу там шорох повсюду по комнатам. «Где он, где он», – все ближе и ближе голоса. Потом подходят к туалету и дергают, он закрыт. Они силой дернули, крючок отлетел, меня увидели: «А, ты здесь?» И, конечно, сразу на меня наручники надели, как на преступника», – вспомнил Яремчук.

После этого его отвезли в местную воинскую часть, а оттуда – в СКА Киев. Через два года Яремчук перешел в киевское «Динамо», в составе которого играл в течение пяти лет.

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Иван Яремчук Динамо Киев
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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