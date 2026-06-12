Журналист раскрыл астрономический бюджет Металлиста 1925

За два года после смены владельцев новое руководство харьковского «Металлиста 1925» вложило в клуб астрономические суммы.

Как рассказал журналист Игорь Бурбас, ключевой фигурой в клубе является 27-летний президент Богдан Бойко.

«За два года правления новых владельцев «Металлиста 1925» Богдан Бойко потратил 80 млн евро на этот проект», – сказал он.

В прошлом сезоне «Металлист 1925» финишировал на пятом месте в УПЛ и дошел до полуфинала Кубка Украины. Портал Transfermarkt оценивает состав харьковчан в 22,3 млн евро.