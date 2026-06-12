Журналист раскрыл астрономический бюджет Металлиста 1925
27-летний президент потратил на клуб 80 миллионов евро
За два года после смены владельцев новое руководство харьковского «Металлиста 1925» вложило в клуб астрономические суммы.
Как рассказал журналист Игорь Бурбас, ключевой фигурой в клубе является 27-летний президент Богдан Бойко.
«За два года правления новых владельцев «Металлиста 1925» Богдан Бойко потратил 80 млн евро на этот проект», – сказал он.
В прошлом сезоне «Металлист 1925» финишировал на пятом месте в УПЛ и дошел до полуфинала Кубка Украины. Портал Transfermarkt оценивает состав харьковчан в 22,3 млн евро.
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