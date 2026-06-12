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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 14:54 | Обновлено 12 июня 2026, 15:28
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Журналист раскрыл астрономический бюджет Металлиста 1925

27-летний президент потратил на клуб 80 миллионов евро

12 июня 2026, 14:54 | Обновлено 12 июня 2026, 15:28
1850
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Журналист раскрыл астрономический бюджет Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Богдан Бойко
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За два года после смены владельцев новое руководство харьковского «Металлиста 1925» вложило в клуб астрономические суммы.

Как рассказал журналист Игорь Бурбас, ключевой фигурой в клубе является 27-летний президент Богдан Бойко.

«За два года правления новых владельцев «Металлиста 1925» Богдан Бойко потратил 80 млн евро на этот проект», – сказал он.

В прошлом сезоне «Металлист 1925» финишировал на пятом месте в УПЛ и дошел до полуфинала Кубка Украины. Портал Transfermarkt оценивает состав харьковчан в 22,3 млн евро.

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Металлист 1925 Богдан Бойко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Игорь Бурбас
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