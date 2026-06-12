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  4. Сергей ПАЛКИН: «Шахтер – не золотая клетка»
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 14:27 |
886
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Сергей ПАЛКИН: «Шахтер – не золотая клетка»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о трансферной деятельности клуба

12 июня 2026, 14:27 |
886
3 Comments
Сергей ПАЛКИН: «Шахтер – не золотая клетка»
ФК Шахтер. Сергей Палкин
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Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о трансферной деятельности клуба в летнее трансферное окно.

– Сергей Анатольевич, расскажите, какие планы на межсезонье?

– Планы – игрокам и тренерскому штабу необходимо отдохнуть. Мы провели 52 матча, сезон был очень длинным и изнурительным, поэтому важно хорошо восстановиться. В то же время наша работа на трансферном рынке не останавливается. Как вы знаете, мы продлили контракты с Лассиной Траоре и Марлоном Сантосом, подписали Бруниньо и Глейкера Мендозу, в клуб вернулся наш воспитанник – опытный Александр Караваев. Не исключаю, что будут еще трансферы, работаем над этим.

– Но «Шахтер» покинул Ефим Конопля...

– Да, Ефим принял решение перейти в другой клуб, сменить чемпионат. Мы благодарны ему за вклад в результаты команды, за завоеванные трофеи. Предлагали ему новый контракт, однако он перешел в «Боруссию» (Менхенгладбах). И мы уважаем его решение. Когда узнали, что он решил покинуть клуб, не держали его на скамейке запасных, не отправляли тренироваться в молодежную команду, не создавали никакого давления. С уважением относились к игроку, а он, в свою очередь, когда получал место в основном составе, выкладывался на поле и помог нам завоевать чемпионство. У игроков есть контрактные обязательства, они не в рабстве, а мы живем не в каменном веке – и это важно всегда помнить. Мы уже давно доказали, что «Шахтер» – не «золотая клетка». Это знают Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Александр Зубков, Михаил Мудрик, Даниил Сикан, Кевин. Эти футболисты помогли нам достичь результатов, а впоследствии решили попробовать себя в другом чемпионате, и мы не имели права их удерживать. Ефим тоже цивилизованно покинул «Шахтер», и я надеюсь, что в Бундеслиге он продолжит прогрессировать и получать удовольствие от футбола. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

– Как проходили переговоры с Александром Караваевым?

– В целом несложно, ведь он воспитанник нашей Академии, знает «Шахтер», а мы хорошо знаем возможности Александра. Когда стало понятно, что Конопля покидает клуб, мы начали поиск достойной замены. С Караваевым мы вступили в переговоры в соответствии с правилами, когда до окончания его контракта оставалось менее шести месяцев. Кстати, читал, что нас обвиняют, будто мы украли игрока, переманили его. Это абсолютный бред, не имеющий ничего общего с реальностью. Мы вели себя цивилизованно, соблюдая все нормы уважения и этики в обоих случаях – как в деле Конопли, так и Караваева. По сути, переход Караваева к нам в определенной степени похож на уход Конопли от нас. В обоих случаях игроки сами приняли решение сменить клуб. Поэтому рады, что достигли договоренности, и ждем его на сборах. Уверен, он составит серьезную конкуренцию Винисиусу на позиции правого защитника.

– В одном из интервью президент «Динамо» Игорь Суркис отметил, что не собирается создавать «сборную Бразилии» и делает ставку на украинских футболистов. В контексте перехода украинца Александра Караваева из «Динамо» в «Шахтер» прокомментируйте слова президента киевского клуба.

– Мы с уважением относимся к видению Игоря Суркиса, но у нас своя философия, свой путь, свой стиль игры и свое понимание развития клуба. Мы верим в собственную идею и продолжаем развиваться. Президент клуба Ринат Ахметов неоднократно говорил, и я повторю его слова: для нас патриот – это не обязательно тот, кто родился и вырос в Украине, а тот, кто работает на благо Украины. Мы – украинский клуб, и если иностранные футболисты готовы приезжать к нам, мы понимаем, что они могут усилить команду и создать конкуренцию нашим игрокам. А это будет двигать нас вперед. То, что у нас с «Динамо» разные подходы, – это абсолютно нормально. Футбол – это не только противостояние команд или игроков, это борьба идей. Мы верим в свою идею.

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Сергей Палкин Ефим Конопля Александр Караваев Игорь Суркис Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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не клетка а криминальная зона и главный там пахан но против жидов слабо
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не золота ,а позолочена
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Все По Факту ❗
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