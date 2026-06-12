Дарья Снигур – Робин Монтгомери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В четвертьфинале украинка сыграет против Робин Монтгомери (США, WTA 484). Поединок начнется в 17:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц на уровне Тура.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Кэти Макнелли, либо с кем-то из пары Айла Томлянович – Даяна Ястремская.

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