Седьмая попытка. Канада проиграла все 6 предыдущих матчей на ЧМ
Вспомним, кому проигрывали канадцы на мировых первенствах
Сборная Канады в матче первого тура ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины попытается наконец-то набрать свои первые очки на мировых первенствах.
Канадцы участвовали на двух чемпионатах мира (1986 и 2022), однако в каждом из них проиграли во всех поединках (всего 6 из 6).
Вспомним, против каких сборных играла Канада в своей истории на мундиалях.
Все матчи сборной Канады на чемпионатах мира
2022
- Канада – Бельгия – 0:1
- Канада – Хорватия – 1:4
- Канада – Марокко – 1:2
1986
- Канада – Франция – 0:1
- Канада – Венгрия – 0:2
- Канада – СССР – 0:2
🫣 One of the host nations has lost 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 World Cup match in their history! 🇨🇦 Next up for Canada: Bosnia and Herzegovina. 🇧🇦 pic.twitter.com/GkYWjatKKW— Flashscore.com (@Flashscorecom) June 12, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Пищур присоединился к каталонскому клубу
Александр официально сменил клубную прописку