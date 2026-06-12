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Чемпионат мира
12 июня 2026, 13:07 | Обновлено 12 июня 2026, 13:20
254
0

Седьмая попытка. Канада проиграла все 6 предыдущих матчей на ЧМ

Вспомним, кому проигрывали канадцы на мировых первенствах

12 июня 2026, 13:07 | Обновлено 12 июня 2026, 13:20
254
0
Седьмая попытка. Канада проиграла все 6 предыдущих матчей на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Канады в матче первого тура ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины попытается наконец-то набрать свои первые очки на мировых первенствах.

Канадцы участвовали на двух чемпионатах мира (1986 и 2022), однако в каждом из них проиграли во всех поединках (всего 6 из 6).

Вспомним, против каких сборных играла Канада в своей истории на мундиалях.

Все матчи сборной Канады на чемпионатах мира

2022

  • Канада – Бельгия – 0:1
  • Канада – Хорватия – 1:4
  • Канада – Марокко – 1:2

1986

  • Канада – Франция – 0:1
  • Канада – Венгрия – 0:2
  • Канада – СССР – 0:2
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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