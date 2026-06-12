Прогноз на матч ЧМ-2026: Канада – Босния и Герцеговина

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12 июня на чемпионате мира по футболу состоится два матча, в одном из них сыграют Канада и Босния и Герцеговина. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Канада

Для «кленовых листков» участие в финальной части чемпионата мира уже большое событие, ведь они это сделают только в третий раз. Предыдущие две попытки не были удачными, команда оба раза была последней в квартете, не сумев набрать очки.

На это мировое первенство канадцы попали без отбора, как одни из хозяев, что позволило целенаправленно готовиться к турниру. Если посмотреть на состав группы, против всех можно играть и цель пробиться в плей-офф выглядит реально.

Отмечу главного тренера команды, Джесси Марш известен своей работой в европейских клубах, таких как: Зальцбург, Лейпциг, Лидс, так что специалист точно знает, как добиваться результата.

Многие в составе отмечают Джонатана Девида из Ювентуса, также можно отметить Альфонсо Девиса из Баварии, игроки известные, но провели не самые яркие сезоны. Если проанализировать заявку, сразу 18 игроков представляют европейские клубы, причем не самые последние.

Канадцы успели в июне провести два контрольных матча, где обыграли 2:0 Узбекистан, а также расписали мировую с Ирландией – 1:1.

Босния и Герцеговина

На чемпионатах мира боснийцы тоже редкие гости, так как для сборной это только второй участие в турнире. Первый раз сыграли на бразильских полях в 2014 году, тогда не удалось преодолеть групповой этап, играя в компании с Аргентиной, Нигерией и Ираном.

Квалификации для Джеко и Ко не была легкой, в квалификации стали вторыми, пропустив вперед Австрию, хотя шанс на первое место был все решалось в очной встрече последнего тура, когда сыграли на выезде – 1:1, хотя вели в счете.

Пришлось добывать путевку через матчи плей-офф, где сначала прошли на выезде Уэльс в серии пенальти. А в финале дома одолели грозных итальянцев, тоже в серии пенальти, правда, играли в большинстве еще с конца первого тайма.

Стоит отметить и главного тренера Сергея Барбареза, он в прошлом успешный футболист, но не имел опыта, как коуч, а здесь сразу такой большой успех. Лидеру команду Эдину Джеко уже 40 лет, хотя она представляет опасность и очень важен боснийцам.

Прогноз

Експерти GGBET оцінюють шанси команд дуже пристойними коефіцієнтами: 1.85 для Канади і 4.33 для Боснії і Герцеговини. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

В такой битве представителей группы В, букмекеры отдают преимущество канадцам, что больше можно объяснить фактором своей арены. Я считаю, что сыграют примерно равные команды, которым по зубам пробиться в плей-офф. Игра наверняка будет осторожной, но один забитый мяч может многое изменить, рискну поставить здесь на обменом забитыми мячами за коэффициент 2.